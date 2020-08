Ikea wijst klant de deur omdat hij samen met vrouw winkelt: “Controle op navolging regels verschilt erg per regio” Wietske Vos

07 augustus 2020

08u30 1 Gent Ikea wijst op de lokale verschillen bij de controle op het navolgen van de coronamaatregelen bij het winkelen. Gezien shoppen met twee niet toegelaten is, werd Hendrik Wallijn uit Oostende woensdag bij Ikea Gent vriendelijk maar kordaat de deur gewezen. “Bij een andere Ikea-winkel zou dit mogelijk alleen bij een waarschuwing gebleven zijn”, geeft Ikea toe. “De controle op de regels verschilt nogal per regio, en wij volgen de richtlijnen van de lokale overheid en politie.”

Hendrik Wallijn (47) uit Oostende respecteert naar eigen zeggen de coronaregels en volgt ze ook: “De voorbije zes maanden ben ik niet in een winkel geweest. Maar ik vind: over bepaalde grotere aankopen beslis je niet alleen, tenzij je alleen bent. We hadden een lijstje voor Ikea met spullen voor zo’n 1.000 euro en we wisten wat we wilden. Maar voor sommige dingen volstaat het niet om het alleen online te zien, die moet je in het echt bekijken en voelen.” (Lees verder onder de foto)

Geen discussie

Dus beslisten Wallijn en echtgenote Sofie samen naar Ikea Gent te gaan. Op de parking zagen ze direct op de daar aanwezige borden dat ze niet samen binnen mochten. “Ik zei: ‘Geen probleem, ik wacht wel buiten’”, aldus Wallijn. “Na 10 minuten bood iemand die buiten kwam uit de winkel, mij zijn bandje aan. Ik dacht: ‘Dat is handig, zo kan ik toch nog de kleur en de afmetingen van het bed waarover we twijfelen, in het echt zien.’ Ik ben dus apart naar binnen gegaan. Maar op de beddenafdeling trof ik mijn vrouw en hebben we enkele woorden gewisseld. Dit werd direct opgemerkt door iemand van Ikea, die onmiddellijk zei dat hij mij naar buiten moest begeleiden. Hij bleef vriendelijk, maar er was geen discussie mogelijk. Hij zei ook dat de politie streng was en dat ze geen keuze hadden.”

Dit laatste wordt bevestigd door Ikea. “Wij houden nauw contact met de regionale overheden en politie”, zegt Colombine Nicolay, woordvoerder van Ikea België. “In Gent vraagt de politie om de algemene regel rond shoppen van het ministerieel besluit strikt op te volgen. Gebeurt dit niet, dan krijgt niet alleen de klant een boete, maar ook wij als winkel. En bij herhaling dreigt de winkel zelfs gesloten te worden.” Voor de klant bedraagt de boete 250 euro, voor de winkel 750 euro.

Per regio verschillend

Ikea stelt wel vast dat de controle op de regels per regio erg verschilt. Nicolay: “In Gent zijn ze streng, in andere regio’s doet men een beroep op het gezond verstand en treedt men alleen op in geval van agressie. Ik weet dat in sommige Ikea-winkels geoordeeld wordt dat op bepaalde minder drukke momenten, koppels wel worden toegelaten. Groepen mogen sowieso niet binnen. Het is dus heel goed mogelijk dat deze mijnheer in een andere Ikea-winkel een andere ervaring zou hebben gehad.”

Emotionele belevenis verbrod

Het is precies die ervaring die bij Wallijn een onaangename herinnering nalaat. “De Ikea was bijna leeg. Ik zat op de grond enkele dingen van het bed na te lezen en zei iets tegen mijn vrouw die rechtstond. En meteen werd ik onder begeleiding naar buiten gebracht. Als ik op zo’n manier ergens wordt buitengezet, verwacht ik dat dit gebeurt door een politie- of een beveiligingsagent, iemand in uniform. Nu was het iemand van Ikea zelf. Ik heb hem gezegd: ‘Laat dit in het vervolg door beveiligingsagenten doen, want nu associeer ik die ervaring met het personeel van de winkel’. En dat is niet leuk. Of ik nog terugga naar Ikea? Mijn vrouw zal daar pragmatischer in zijn, maar voor mij is de emotionele belevenis van een Ikea-aankoop voorlopig wel verbrod. En geef nu toe: er toch een verschil tussen tomaten of sla kopen, en een nieuw bed of een auto? Ze zouden daar moeten een onderscheid in maken bij het opmaken van de regels.”