IKEA Gent is dicht: “Jullie gezondheid en die van onze medewerkers zijn onze topprioriteit” Sabine Van Damme

17 maart 2020

11u36 4 Gent Het is niet duidelijk of het een beslissing van hogerhand is, of een eigen initiatief, maar de vestiging van IKEA Gent heeft de deuren gesloten. Maandag was er nog een ware overrompeling in het woonwarenhuis.

Aan de deur hangt een briefje. “Beste klanten, we sluiten tot nader order de deuren van deze IKEA in Gent, aangezien we jullie geen optimale service kunnen verlenen.” Het lijkt er dus op dat er gewoon te weinig personeel is komen opdagen om de winkel open te houden.

“Jullie gezondheid en veiligheid en die van onze medewerkers zijn onze topprioriteit”, gaat het verder. “We werken hard om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 collectief te bestrijden. Totdat we onze deuren kunnen heropenen, vind je alle informatie en inspiratie die je nodig hebt op onze website IKEA.be. Dank jullie voor jullie begrip. Zorg goed voor jezelf en voor jullie geliefden.”