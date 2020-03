Ik wou dat ik u kon hamsteren.. Gratis postkaarten om liefde te geven in tijden van corona Wouter Spillebeen

18 maart 2020

14u50 24 Gent Een postkaartje sturen lijkt in tijden van ‘social distancing’ de ideale manier om iemand een hart onder de riem te steken of te bedanken. Daarom lanceerden Gentse copywriters met steun van Bond Zonder Naam een pakketje gratis postkaarten met spreuken zoals ‘Ik wou dat ik u kon hamsteren’ en ‘Ik zie u even niet, maar nog altijd even graag’.

“De kaartjes zijn nu al een groot succes”, zegt copywriter Jill Mathieu. Samen met haar collega’s Nicolas Marichal en Annelies Desmet ontwierp ze de zeven kaartjes die je via hun website kan bestellen en die met de post aan huis geleverd worden. “Dinsdagavond is onze website online gegaan en we zitten al tegen de 800 bestellingen. Nog voor ik de kaartjes zelf ontvangen heb, moeten we er al laten bijdrukken.”

De kaartjes zijn volledig gratis, maar op de website is er wel een mogelijkheid om een bedrag te doneren aan het initiatief. “Doneren is zeker niet verplicht, maar net omdat het zo’n succes is, helpt het wel. We werken samen met Bond Zonder Naam en van hen kregen we een budget, maar daar komen we ruim boven.”

Waarom kaartjes? “In deze tijden zijn we wat verstoken van liefde”, zegt Jill. “We hebben moeite met het feit dat we mensen moeten missen, maar daarnaast kunnen ook de mensen die hard werken om alles draaiende te houden een hart onder de riem gebruiken, zoals medisch personeel, tramchauffeurs en postbodes. Een kaartje sturen kost niet veel moeite, maar woorden kunnen wel een brug vormen.

