IJspiste in Gent krijgt het zwaar te verduren

23 december 2019

06u30 8 Gent Voor de ijspiste onder de Stadshal zou het wel wat kouder mogen worden. De ijspiste kreeg het de voorbije weken al zwaar te verduren, met bakken regen, temperaturen tot 15 graden en veel wind.

En dus is het af en toe beredderen. Als er te veel water op het ijs ligt, en dat is vooral het geval op de trage piste die niet onder de Stadshal ligt, dan wordt er iemand met een trekker de piste op gestuurd. Die moet het overtollige water dan wegvegen, over de rand van de piste. Want ten val komen in een plas is voor niemand leuk.

Het grootste gedeelte van de piste ligt er overigens nog wel bij zoals het hoort. Het dak van de Stadshal beschermt tegen de regen en de tent waar de schaatsen worden verhuurd, schermt de piste af van de wind. De temperatuur op zich is niet echt een probleem, al moet het natuurlijk ook niet nog warmer worden. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat het snel zal afkoelen. Ook deze week worden er weer temperaturen boven de 10 graden verwacht.

