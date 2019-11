IJslandse kok krijgt Michelinster én verwacht derde kindje deze week Erik De Troyer

18 november 2019

13u45 6 Gent Gent heeft er een Michelinster bij en heeft dat te danken aan de Ijslandse kok Vilhjalmur Sigurdarson die in Gent Souvenir opende in de Brabantdam. “Er waren zo veel redenen op voor Gent te kiezen”, zegt hij. Het wordt sowieso een topweek voor Vilhjarmur en zijn vrouw Joke. Eind deze week verwachten ze een derde kindje.

Vilhjalmur is een echte Scandinavische koele kikker, dat geeft hij ook zelf toe. Maar toen zijn naam werd afgeroepen sprong hij toch recht en gooide zijn armen bij wijze van overwinningsgebaar in de lucht. Na twee jaar in Gent heeft hij zijn Michelinster beet.

“Ik ben destijds naar België verhuisd om hier in een restaurant te werken. Het zou maar een tijdelijke tussenstop zijn maar het leven nam het over. Ik leerde hier Joke kennen en uiteindelijk ben ik hier blijven plakken”, zegt hij. “Dat we ons in Gent hebben gevestigd had een hele resem redenen. Het moment was daar om een investering te doen, het culinair klimaat is hier ideaal, we vonden er een geschikt pand...We hebben het ons niet beklaagd want alles gaat prima.”

Het koppel staat voor een bijzondere week. Maandag een eerste Michelinster en tegen eind deze week een derde kindje. “We hebben mekaar op restaurant leren kennen. Ik maakte tevoren culinaire reportages voor tv en zo kwam ik in contact met Vilhjalmur. Van het één kwam het ander”, legt Joke uit.

“Aanvankelijk dachten we niet eens naar deze uitreiking te komen aangezien het kindje er deze week nog moet zijn. Gelukkig zijn we toch gekomen”, lacht Vilhjalmur. “Ik moet zeggen veel spannender dan vandaag moest het voor mij niet worden”, voegt Joke toe. “Het kan dan wel voor elk moment zijn, maar nog een paar dagen wachten mag toch.”