Ijslandse kok bezorgt Gent een extra Michelin-ster Erik De Troyer

18 november 2019

13u45 0

Gent heeft er een Michelin-ster bij en heeft dat te danken aan de Ijslandse kok Vilhjalmur Sigurdarson die in Gent Souvenir opende in de Brabantdam. “We hebben zo veel geluk dat we in een klein landje wonen met zo veel culinaire toppers”, zegt hij. Hij bracht voor de uitreiking zijn hoogzwangere vrouw mee naar de uitreiking. (Later meer)