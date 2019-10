IJsbaan Kristallijn start petitie tegen afschaffing van ‘hun’ busverbinding Sabine Van Damme

24 oktober 2019

07u03 0

Gaan schaatsen in de Kristallijn, dat kan voortaan niet meer met de bus. De Lijn heeft beslist de buslijn naar de schaatsbaan aan de Warmoezeniersweg af te schaffen, wegens ‘economisch onvoldoende interessant’. Wie nog met de bus komt, moet voortaan 2 kilometer langs een onverlichte baan stappen.

Bij Kristallijn kunnen ze er niet om lachen. “Meer dan 20 jaar lang werd Kristallijn voorzien van een bushalte”, zegt uitbater Jonas Vercruyssen. “Lijn 65 – 67 bracht heel wat gezinnen, schoolkinderen en jeugdbewegingen tot aan de ijsbaan. Het is dan ook onbegrijpelijk dat in de huidige tijden van ecologische bewustwording en in de ‘politieke groenpool’ Gent beslist werd de bus af te schaffen. Kristallijn ligt helemaal achteraan in de Warmoezeniersweg. Via een communiqué van De Lijn werd meegegeven dat de bezoekers van Kristallijn voortaan buslijn 19 kunnen gebruiken, en afstappen aan ‘Ruststraat’ in de Ottergemsesteenweg. Dan wacht hen nog een wandeling van 2 kilometer langs een slecht verlichte weg zonder voetpad.”

Vercruyssen vindt het bijzonder jammer dat er zonder veel overleg beslist werd om de halte Kristallijn te schrappen. ‘Wij ontvingen het nieuws van de schrapping per e-mail. Na aandringen kwam er dan toch een overleg bij ons op de locatie. Maar dat was achteraf gezien eerder symbolisch. Men argumenteerde dat er te weinig gebruik gemaakt werd van de busverbinding. Het klopt natuurlijk dat er op weekdagen weinig mensen van de bus gebruik maken. Maar dat is logisch. Mensen komen schaatsen op woensdagmiddag en in het weekend.”

En dus start de Kristallijn – die sinds de opening na de zomerstop al massa’s klachten hoorde bij schaatsers – met een petitie. “We willen onze bus 19 terug, minstens in het weekend.”