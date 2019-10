Iedereen welkom op uitvaart Harry Malter, park blijft open Sabine Van Damme

28 oktober 2019

09u04 10 Gent Het overlijden van Harry Malter beroert velen. Daarom is ook beslist dat iedereen welkom is op zijn uitvaart. Het familiepark blijft intussen gewoon open.

Er wordt afscheid genomen van Harry Malter op maandag 4 november om 11 uur, in het crematorium van Lochristi. Daar wordt veel volk verwacht. De man was immers erg bekend en geliefd. Tot vorige week nog liep hij rond in zijn park, zoals steeds keek hij of alles in orde was en sloeg hij met iedereen die dat wilde een praatje. Dat Harry al een tijd ziek was wist zijn familie uiteraard, maar zijn dood op 26 oktober kwam toch nog onverwacht. Toch blijft het familiepark deze herfstvakantie nog gewoon open. Daarna sluit het, zoals elke winter. Tijdens de winterperiode zal er ook verbouwd worden. Want het Familiepark blijft gewoon bestaan, dochter Sarah zet het levenswerk van haar vader verder. Zij runde al sinds 2010 het park mee aan de zijde van Harry Malter.