Iedereen welkom op startconcert van 123-piano vrijdag Sabine Van Damme

15 augustus 2019

15u48 0 Gent Vrijdag 16 augusuts om 19.30 wordt het startschot gegeven van de 7de editie van het Street Art Festival ‘123-piano’. Dat is nog steeds een initiatief van muzikant Sioen, Quatre Mains Klaviercentrum en de Stad Gent. Iedereen is welkom op het openingsconcert om 19.30.

Eigenlijk is het zelfs een openings-wandeling. Want het startschot wordt gegeven aan de piano in de Krook om 19.30. Vandaar trekt een olijk gezelschap langs de 4 andere piano’s, om overal ‘de muziek in gang te steken’. Eindigen gebeurt rond 22 uur onder de Stadshal, met een ‘silent concert’, waarbij 600 mensen via een koptelefoon kunnen meeluisteren. De pianisten van dienst zijn niet de minsten.

Köhn&KaOs brengen ‘robotpianopoetry’, Guy Tallo (live) brengt ‘Italo disco: piano vs.turntables’, Congolese zanger/danser TK Russell & 123-huispianist Ilja Van Braeckel gaan een unieke samenwerking aan, internationaal gerenommeerde Gentse sopraan Emma Posman (jawel!) brengt pianist Bert De Rycke mee voor het klassieke werk, en het uniek silent concert onder de Stadshal komt van piano-wizzard Poltrock.

De piano’s staan dit keer – 5 weken lang – aan de Krook, in AZ Sint-Lucas, bij ENTR in de Ham, en aan de Bisdomkaai. Ook de 123-take-away-piano rijdt dit jaar opnieuw van deur tot deur. In 5 buitenwijken van Gentkan je op één van de 5 woensdagen tijdens het festival een liedje aan huis bestellen.

Wie het ‘Silent Concert’ van Poltrock wil bijwonen, registreert zich best via deze link, om zo een hoofdtelefoon te bemachtigen. De toegang is gratis. Alle info over 123-piano op de website.