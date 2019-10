Iedereen welkom in de hot tub bij Bookz&Booze Sabine Van Damme

01 oktober 2019

15u24 7 Gent De Kyrö Hot Tub Tour houdt vandaag halt in Gent, in de Hoogpoort bij Bookz&Booze. Iedereen die zin heeft, mag vanaf 17 uur in de jacuzzi gaan zitten, en krijgt daarvoor gratis gin.

Regen? Dat is geen enkel probleem. Als u dan toch al doorweekt bent, kan u evengoed plaatsnemen in de 40 graden warme hottub in de Hoogpoort. Daarin zit een Finse distillateur om zijn eigen Finse gin te promoten. Wie naast hem in het bad gaat zitten, krijgt meteen zo’n flesje gin cadeau. Gastheer Ief Stuyvaert van de Bookz&Booze vindt het gewoon allemaal plezant. “Leuk evenement, dus doe ik mee”, zegt hij. Al zal je hem niet in het water vinden vandaag.

Gratis hot tub van 17 tot 20 uur.