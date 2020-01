Iedereen tevreden over drukke, incidentloze Winterfeesten Sabine Van Damme

05 januari 2020

17u40 0 Gent Het zit erop, de laatste Winterfeesten zoals we ze kennen. Om 17.45 uur schalt Mia door de boksen, om 18 uur start de afbraak van alles, behalve het reuzenrad. “We hebben - ondanks het slechte weer de eerste weken - weer meer dan 2 miljoen bezoekers gehad”, zegt een tevreden Quinten Goekint. Welk soort kerstmarkt er volgend jaar komt blijft afwachten, er is nog steeds geen bestek gelanceerd.

De vier weken durende Winterfeesten zijn voorgoed verleden tijd. Volgend jaar komt er een nieuw soort kerstmarkt, en die zal maximum 3 weken mogen duren. Of EMO BVBA, de organisator van de voorbije jaren, opnieuw naar Gent komt, valt af te wachten. “Ik ben nog steeds in blijde verwachting van het bestek”, zegt Quinten Goekint. “Zolang ik niet exact weet wat de voorwaarden zijn, kan ik geen voorstel indienen.”

Deze editie was opnieuw een schot in de roos. Zelfs vandaag, de laatste dag, liep er nog steeds volk rond. Sommige kramen waren al zo goed als leeg, enkelingen deden niet meer open, de meesten deden gewoon vrolijk verder tot de laatste minuut. “Om 18 uur starten we de afbraak van het hele gebeuren, ook de ijspiste”, aldus Goekint. “Dat is behoorlijk wat werk, en het moet allemaal klaar zijn tegen donderdagavond, want dan start de opbouw voor de nieuwjaarsreceptie van de stad. Als die voorbij is, breken we ook het reuzenrad af. Dat is het enige deeltje kerstmarkt dat een week langer blijft staan.” (Lees verder onder de foto)

Goekint is tevreden. “Ondanks het slechte weer de eerste twee weken, en het heeft toen écht veel geregend, hebben we mooie cijfers. Exact zijn die nog niet, maar we zijn opnieuw vlot over de 2 miljoen bezoekers gegaan. Het waren ook rustige feesten, er waren geen noemenswaardige incidenten. Zelfs op de ijspiste, waar opnieuw meer dan 20.000 mensen de schaatsen aanbonden, noteerden we slechts twee breuken. Dat zijn er uiteraard twee teveel, maar je kan nu eenmaal niet vermijden dat mensen vallen op een schaatspiste. Ook bij de standhouders heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord. Het is dus een heel mooie editie geweest.”