Iedereen klaar voor Gentse Feesten, maar pas in mei beslissing: “De sector ligt lam en niemand zit te wachten op nog meer annulaties” Sabine Van Damme

23 maart 2020

21u15 356 Gent Het stadsbestuur heeft een overleg gehouden over de Gentse Feesten van juli. Of ze al dan niet doorgaan is nog niet beslist. “Dat willen we pas in mei doen”, zegt feestenschepen Annelies Storms (sp.a). Voorlopig worden de Feesten dus niet afgelast, en daar zijn de organisatoren blij om.

De coronacrisis houdt het land in de ban, en het ziet ernaar uit dat we een saaie zomer tegemoet gaan. Naar het buitenland reizen wordt afgeraden, en heel wat festivals en activiteiten zijn nu al afgelast. En uiteraard komt dan de vraag of onze Gentse Feesten half juli nog doorgaan. Maar voorlopig wordt, gelukkig, nog niks beslist, omdat het gewoon te vroeg is. Iedereen wil natuurlijk keihard dat de Feesten wél kunnen doorgaan.

“Na een constructief – digitaal – overleg met de Gentse Feestenorganisatoren vandaag is overeengekomen om op dit moment geen beslissing te nemen over de komende editie”, zegt feestenschepen Annelies Storms. “De organisatoren en de stad willen tot mei wachten om die beslissing te nemen. We staan hierover in nauw contact met de veiligheidsdiensten, en volgen uiteraard nauwlettend de adviezen op van de nationale veiligheidsraad en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.”

De mensen gaan het nòdig hebben om weer samen te komen, samen te feesten. De psychologische impact van deze afzonderingsperiode wordt onderschat vrees ik. Er moeten Gentse Feesten komen, desnoods een lightversie zonder viptenten Ivan Saerens, organisator van het Sint-Baafsplein

Ivan Saerens, organisator van het Sint-Baafsplein, is tevreden met de beslissing. “Het zou raar zijn om de Feesten nu al af te gelasten, omdat we totaal niet weten waar we tegen dan zullen staan. Niemand weet hoe de situatie zal evolueren, dus waarom dan nu al beslissen? Alle organisatoren zijn klaar voor de Feesten. De artiesten zijn geboekt, net als de podiumbouwers, de licht- en geluidsinstallaties, noem maar op. De hele sector ligt lam, niemand zit te wachten op nog meer annulaties. En de Feestenorganisatoren kunnen snel schakelen, want het is niet dat wij gebonden zijn aan een ticketverkoop of zo. Wij doen achter de schermen gewoon verder. Dit gaat over half juli. Dat is nog meer dan 3 maanden verder. De mensen gaan het nòdig hebben om weer samen te komen, samen te feesten. De psychologische impact van deze afzonderingsperiode wordt onderschat vrees ik. Er moeten Gentse Feesten komen, desnoods een lightversie zonder viptenten of zo. Als het mag uiteraard. Maar zolang de federale overheid het niet verbiedt, heeft Gent wel de ambitie om Gentse Feesten te organiseren.”

Hoop

Zo denkt ook Tineke De Rijck van de Korenmarkt erover. “Eigenlijk waren we het eens, met alle organisatoren en de stad. Mensen moeten iets hebben om naar uit te kijken. Iedereen mist het sociaal contact, de babbels met mensen op een terras. Alle organisatoren staan klaar voor de Gentse Feesten, alles staat in stelling. Het verandert niks als we pas half mei afgelasten, maar veel liever doen we dat gewoon niet. Half mei zullen we in elk geval een beter zicht hebben op de situatie dan vandaag. En hoop doet leven.”