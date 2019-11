Iedereen kan stadsleverancier worden dankzij nieuwe website Erik De Troyer

15 november 2019

18u55 0 Gent Bedrijven die er van dromen om goederen of diensten te leveren aan de stad kunnen zich voortaan zelf kandidaat stellen via de website Bedrijven die er van dromen om goederen of diensten te leveren aan de stad kunnen zich voortaan zelf kandidaat stellen via de website Stadsleverancier . “Voor grote aankopen moeten we een openbare aanbesteding organiseren maar voor alle aankopen van 144.000 euro of minder gingen we tot nu toe zelf op zoek naar mogelijke kandidaten. Deze website maakt ons het kiezen makkelijker en maakt het voor Gentse bedrijven mogelijk om zichzelf in de kijker te zetten”, aldus schepen Sofie Bracke (Open VLD).

De website komt er naar aanleiding van een recente aankoop van kostuums bij een Nederlandse firma. Op die aankoop kwam veel kritiek. Waarom in Nederland iets kopen dat ook in Gent voorhanden is? “Lokale ondernemers vormen de hoeksteen van een stad als Gent en verdienen dan ook alle kansen bij dergelijke overheidsopdrachten. Daarom pleiten we al lang om de toegang tot overheidsopdrachten zo makkelijk mogelijk te maken”, zegt Jos Vermeiren van Unizo.

“Vroeger zocht ons personeel gewoon via google naar mogelijke bedrijven die bepaalde goederen konden leveren. Dankzij deze website hebben we er een belangrijke databank bij. Het is geen garantie aangezien de prijs nog steeds een belangrijke factor is maar het maakt het voor ons wel mogelijk om meer lokaal in te kopen”, zegt schepen Bracke.

Chocolatier Luc Van Hoorebeke en zijn vrouw Christine waren vandaag alvast de eerste handelaars die zich inschreven op de website. “We hebben in het verleden wel eens pralines geleverd om mee te nemen naar Shangai op handelsmissie, maar dat was dan ook maar omdat we er de stad zelf attent op maakten dat men in China dol is op onze chocolade. Onze chocolade als relatiegeschenk van de stad...waarom niet?”, besluit Christine.