Idee Kids in zee met Partena Ziekenfonds en OZ voor betaalbare jeugdvakanties Sabine Van Damme

26 juni 2019

09u12 0 Gent De Gentse organisatie Idee Kids wordt ‘ingelijfd’ bij de groep OZ, bekend van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Idee Kids werkte eerder al samen met Partena Ziekefonds. Die drie samen zorgen voor een sterkte uitbreiding van de jeugdwerking. Voor de geboekte zomerkampen van Idee Kids verandert er niks.

Ook in de toekomst zal er niks veranderen voor de deelnemers aan de Idee Kids Kampen, en dat zijn er elke vakantie heel wat. OZ nam eerder al de jeugdwerkingsorganisatie Kriebels & Kuren (K&K) op. Björn Accoe, directeur van Idee Kids, heeft alle vertrouwen in de genomen stap. “Als deel van de Groep OZ zullen we de activiteiten van Idee Kids verder kunnen ontplooien. De samenwerking die al bestond met Partena ziekenfonds komt hiermee niet in het gedrang, integendeel. Er gaan geen jobs verloren, en samen zullen we het aanbod jeugdvakanties verder uitbouwen.”

Idee Kids bestaat al 25 jaar en is de grootste speler in Vlaanderen op het vlak van betaalbare externaatvakanties voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Idee Kids is actief op 29 kamplocaties in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zelfs het Nederlandse Cadzand. Idee Kids wil met 90% van de vakanties rendabel zijn. De overige 10% wordt in samenwerking met verschillenden lokale OCMW-besturen en de Dienst ‘Iedereen verdient Vakantie’ van de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld van gezinnen die leven in kansarmoede. K&K focust zich op vakanties mét overnachting voor 5 tot 18-jarigen in binnen- en buitenland. Samen animeren ze jaarlijks meer dan 35.000 kinderen. Beide organisaties blijven naast elkaar functioneren, al zullen ze uiteraard zoeken naar synergie en schaalvoordelen.

