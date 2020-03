Iconische Gentse Graffitistraatje compleet wit geschilderd als stunt Jill Dhondt Sabine Van Damme

04 maart 2020

12u55 26 Gent Hagelwit, zo zag het graffitistraatje er vandaag heel even uit. Het ging om een stunt van het Gents Universiteitsmuseum om hun nieuwe boek ‘Welkom in het hoofd van de wetenschapper’, en hun eigen opening in de verf te zetten.

De Werregarenstreet werd vandaag compleet overschilderd met witte verf, om het boek ‘Welkom in het hoofd van de wetenschapper’ te lanceren. Dat boek van Marjan Doom, de directeur van het Gents Universiteitsmuseum, bevat enkel lege pagina’s op de inleiding na. “Elk leeg blad kan leiden tot nieuwe inzichten”, geeft Rik Van de Walle, rector van de UGent, aan. “Op een wit blad bouwen wetenschappers verder op bestaande kennis, of twijfelen ze daaraan. Het is steeds een uitnodiging om te durven denken.”

Het boek is een voorproefje van waar het om zal draaien in het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, dat eind maart de deuren opent in het midden van de Gentse Plantentuin. “Het Gents Universiteitsmuseum, kortweg het GUM, spitst zich toe op de woelige weg die wetenschappers afleggen”, legt Doom uit. “Bezoekers kunnen in het hoofd van die wetenschappers kruipen, door hun weg van vallen en opstaan mee te volgen. Vanuit een blanco blad komen de wetenschappers tot een antwoord, of net niet. Het draait allemaal om durven twijfelen.”

Van chaos naar hergeboorte

Tijdens de lancering van het boek gingen enkele straatkunstenaars van Wallin meteen aan de slag, om het witte canvas terug kleur te geven. “Het Graffitistraatje is onze lege pagina”, vertelt straatkunstenaar Rick Moleyneux. “Kunstenaars komen hier om te oefenen. Zijn ze niet tevreden met het resultaat, slagen ze niet, dan kunnen ze opnieuw proberen. Hun werk zal over enkele dagen toch begraven worden onder nieuwe tekeningen. Wel hopen we dat artiesten vanaf vandaag terug kritischer zullen nadenken voor ze een werk achterlaten. De laatste jaren was het oog voor kwaliteit verdwenen, het straatje was aan het aftakelen. Wij hebben het terug proper gezet, er een blanco blad van gemaakt. We hopen dat we van chaos terug naar gloriedagen zullen gaan. Artiesten kunnen naar hier komen om zich te verbeteren, zolang ze het niet doen bovenop het hoogstaande werk dat er al staat.”

Het Gents Universiteitsmuseum wordt feestelijk geopend op 21 en 22 maart.