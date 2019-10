Huwelijk bijwonen in Wondelgem? Eerst identiteitscontrole bij de politie Sabine Van Damme

21 oktober 2019

19u48 16 Gent Het dienstencentrum van Wondelgem wordt volgend jaar verbouwd. Nu moet iedereen die daar trouwt, of zelfs een huwelijk wil bijwonen, z’n identiteitskaart laten controleren. Dat komt omdat de trouwzaal daar alleen toegankelijk is via het politiekantoor. Volgend jaar komt er een aparte ingang.

Het lijkt kafka, maar in Wondelgem is het écht zo. Heel wat mensen die er een huwelijk willen bijwonen moeten linea recta terug naar huis omdat ze hun identiteitskaart niet bij hebben. Wie de trouwzaal in Wondelgem binnen wil, kan dat niet zonder eerst z’n ID-kaart te laten controleren. Dat komt omdat de trouwzaal enkel bereikbaar is via het politiekantoor. En daar luidt het protocol: niemand binnen zonder controle van de identiteitskaart.

“Dat slaat toch nergens op?” vindt Stijn De Roo van CD&V. “Een huwelijk zou altijd een moment van liefde en een feest moeten zijn. Een identiteitscontrole voorafgaand aan de ceremonie zet een domper op de sfeer. Iedereen wil graag veel familie en vrienden op zijn huwelijk, maar daardoor mag de ceremonie toch niet worden vertraagd.”

De Roo krijgt gelijk. Christophe Peeters, ondervoorzitter van de gemeenteraad, voltrok de voorbije weken de huwelijken, omdat de schepenen het te druk hadden met de budgetbesprekingen. “Ik heb zelfs een aantal huwelijken gewoon buiten voltrokken, omdat ik het gehad had met die oeverloze vertragingen door de pascontroles”, zegt hij.

Ik heb zelfs een aantal huwelijken gewoon buiten voltrokken, omdat ik het gehad had met die oeverloze vertragingen door de pascontroles Christophe Peeters

Ook bevoegd schepen Mieke Van Hecke (CD&V) bevestigt dat deze situatie tot absolute kafka leidt. “Maar de dienst burgerzaken en de politie delen daar aan de Pieter Cieterslaan nu eenmaal een gebouw. En aangezien je niet in de trouwzaal geraakt zonder het politiebureau te doorkruisen, worden dus alle passen gecontroleerd, zonder uitzondering. Het geeft vertragingen en nodeloos gesakker. Ook de mensen van de dienst protocol worden horendol van deze situatie.”

Pas vernieuwd

En dus wordt volgend jaar verbouwd in het dienstencentrum van Wondelgem. “We gaan ervoor zorgen dat de trouwzaal bereikbaar wordt via de ingang van het dienstencentrum”, zegt Van Hecke. “Dat zal voor iedereen gewoon beter zijn. Hoeveel dat zal kosten is nog niet duidelijk, maar er is geld voorzien. De kosten zullen overigens gedeeld worden met de politie, want ook voor hen is deze situatie onhoudbaar. De werken worden uitgevoerd in 2020, en dat zal snel gaan.”

Het dienstencentrum van Wondelgem werd nochtans niet zolang geleden al opgesmukt. De wachtzaal werd kindvriendelijk gemaakt, en de bureaus een pak moderner. Zo is er een verlaagde desk, waar ook rolstoelgebruikers makkelijk aan kunnen werken. Maar aan een doorgang naar de trouwzaal is toen blijkbaar niet gedacht.