Huwelijk Barbara Sarafian en Yves De Moor krijgt staartje voor de correctionele rechtbank



Redactie

08 oktober 2019

13u27 18 Gent De Gentse horeca-ondernemer Yves De Moor zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de sabotage van computergegevens en voor externe hacking ten nadele van zijn ex-vrouw, Barbara Sarafian. Hij zou onder andere geweigerd hebben om de accountgegevens van Sarafians sociale media over te maken aan de actrice na de breuk.

Barbara Sarafian werd in 2015 op de uitreiking van de Ensors op spectaculaire wijze ten huwelijk gevraagd door haar toenmalige vriend. Wat begon als een sprookje, mondde na 15 maanden uit in een vechtscheiding met gitzwarte nasmaak. Zo diende Sarafian verschillende klachten in tegen De Moor. Voor het leeuwendeel daarvan, onder andere belaging, eerroof, opzettelijke slagen en bedreigingen, werd de horeca-ondernemer gisteren buiten vervolging gesteld.

Beheer van sociale media

Toch krijgt de zware nasleep van hun scheiding nog een staartje voor de correctionele rechtbank. Zo zou De Moor, die de sociale media van Sarafian beheerde, de inloggegevens van haar account niet meteen hebben overgemaakt. Hij zou haar ook verwijderd hebben als beheerder van haar eigen fanpagina. Wanneer de zaak voorkomt, is voorlopig onduidelijk. Voor de feiten van hacking riskeert de ondernemer straffen tot drie jaar cel.