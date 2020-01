Humus De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

24 januari 2020

18u30 4

Als u als Gentenaar nog steeds denkt dat de door u verkozen burgemeester en schepenen uw waarden verdedigen zoals beloofd, dan bent u eraan voor de moeite. De eerder linkse kiezers onder u zullen niet zo’n hoge pet ophebben van het beleid in Israël. Dat land hecht namelijk weinig belang aan de mensenrechten van haar Palestijnse inwoners. Schepen Sofie Bracke wil erheen om – zo zegt ze – van Gent de Europese technologiehoofdstad te maken en dat is tegen de zin van oppositiepartij PVDA. De linkse meerderheidspartijen gaven PVDA gelijk en zo kwam blauwe Sofie niet aan genoeg stemmen om haar valies te mogen pakken. In een politiek systeem van meerderheid en oppositie is de kous dan af, maar de Israëlische zon schijnt zo verleidelijk dat blauw zich liet bijstaan door het Vlaams Belang om met een wisselmeerderheid toch te mogen vertrekken. In ons progressieve Gent werd alzo het cordon sanitaire gebroken! Dat Open VLD dan logischerwijs bij links in het krijt stond, werd op dezelfde gemeenteraad duidelijk. Toen de N-VA morde dat ‘Samen aan Zet’ voortaan ook gesubsidieerd activiteiten met een religieus en partijpolitiek karakter kan aanbieden, verdween Open VLD uit de zaal om niet te moeten stemmen tegen hun linkse coalitiepartners. U merkt het, ons college van burgemeester en schepenen is een hecht team met een duidelijke visie en een strak beleid. U begrijpt nu ook dat gelijk welk voorstel, hoe klein de steun ervoor in de meerderheid ook is, kan goedgekeurd worden. Wie tegen is, verlaat de zaal en desnoods worden Vlaams Belang en de andere oppositiepartijen erbij gehaald om aan een meerderheid te komen. De uitbreiding van de LEZ wordt binnenkort gestemd. De blauwe vrienden Mathias en Sami kunnen zich dan even op de gang verschuilen, Sofie zit dan met een bordje humus aan het strand van Tel Aviv.