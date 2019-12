Humoristische familievoorstelling vol kostuumwissels in de Kopergietery Jill Dhondt

10 december 2019

09u16 2 Gent Doordat de theatershow plastiekBERTRAND gemaakt werd door twee kostuummakers staat het stuk bol van de visuele prikkels. Eind december komt het kijkspel naar de Kopergietery.

De voorstelling plastiekBERTRAND is het geesteskind van twee costumières die kostuums en visuele objecten als invalshoek namen. Leentje Kerremans en Valerie Le Roy hebben er een maandenlang proces op zitten van kostuumcreatie en dat zal het publiek meteen merken. “Er zitten eindeloos veel creatieve kostuumwissels in plastiekBERTRAND. Inspiratie putten we uit onze eigen ervaring als costumières maar bijvoorbeeld ook uit technieken van professionele goochelaars.”

De kostuumontwerpers delen een liefde voor de pracht en humor van alledaagse, ‘stomme’ dingen. Samen met theatermakers Michiel Soete, Nona Demey en muzikant Janko Beckers vissen ze in de zee van ogenschijnlijke prullen naar geheime vermommingen en dubbele levens. Zo komen ze tot een uiterst visuele voorstelling.

De voorstelling plastiekBERTRAND is op 22, 23, 27, 28 en 29 december te zien in de Kopergietery in Gent. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Kopergietery.