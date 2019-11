Huisvuil in Gent blijft liggen: spontane staking bij Ivago verrast zelfs de vakbonden Sabine Van Damme

28 november 2019

07u30 124 Gent Bij afvalintercommunale Ivago in Gent is donderdagmorgen een spontane staking uitgebroken. Ongeveer 250 mensen gingen niet aan het werk. De CAO-onderhandelingen zijn opnieuw vastgelopen. Later is een deel van de vuilniswagens wel uitgereden.

CAO-onderhandelingen bij Ivago zijn altijd een heel explosief gegeven. Nochtans leek dit keer alles vlot te verlopen, met de nieuwe bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Maar de loononderhandelingen zijn dus opnieuw vastgelopen, en dat kan de schepen niet appreciëren. “Er is een akkoord dat nog loopt tot eind dit jaar, inclusief sociale vrede”, zegt Van Braeckevelt. “We zijn aan het onderhandelen voor de komende jaren. Er is een afspraak om volgende week verder te praten. Onze mensen verdienen vandaag al het meeste in de sector. Ik verdedig dat, en wil daar zelfs nog iets bovenop doen. De vakbonden weten dat. Dan toch gaan staken, is minstens bijzonder te noemen.”

“Ik begrijp het eigenlijk ook niet. Ok, er ligt ‘maar’ een minimale loonsverhoging op tafel, maar de onderhandelingen zijn bezig. Door zomaar te staken ondermijnen de mensen hun eigen CAO Dirk Van Himste van het socialistische ACOD

De staking kwam ook voor de vakbonden als een verrassing. “Ik begrijp het eigenlijk ook niet”, zegt Dirk Van Himste van het socialistische ACOD. “Ok, er ligt ‘maar’ een minimale loonsverhoging op tafel, maar de onderhandelingen zijn bezig. Dat werkt altijd zo. Door zomaar te staken ondermijnen de mensen hun eigen CAO. Voor november worden ze nu alvast één dag minder betaald.”

Hét probleem waar op de werkvloer over gestruikeld wordt, is een wijziging in de statuten. Vandaag geldt dat vuilnisophalers die meer 60 dagen per jaar werken, een soort ‘evaluatiepremie’ krijgen. Nu ligt op tafel om dat op te trekken naar 120 dagen. Dat lijkt weinig, maar de vuilnisophalers doen wel zwaar fysiek werk, en lopen alle dagen buiten in weer en wind. Toch moet het afwezigheidscijfer in het bedrijf omlaag, vandaar het voorstel om 120 dagen als norm te nemen. Maar dat ligt dus heel gevoelig bij de werknemers.

Praktisch

Door de spontane staking was het bedrijf verplicht een 50-tal interims naar huis te sturen. Van de 220 operationele mensen zijn er iets meer dan 60 die staken, 104 zijn wel aan het werk. 95% van de bedienden werkt ook. Later is een deel van de vrachtwagens toch uitgereden, maar de dienstverlening is sowieso zwaar verstoord. “Het bedrijfsafval zal vermoedelijk wel worden opgehaald, maar het afval van de burgers zal op heel veel plaatsen blijven staan”, zegt woordvoerder Koen Van Caimere. “In de rand rond Gent zou vooral gft en pmd opgehaald worden. We vragen de mensen dat weer binnen te nemen, en volgende week opnieuw aan te bieden. In het centrum van de stad was de ophaling van papier en glas gepland. Daar proberen we morgen en overmorgen een inhaalbeweging te doen. We vragen de mensen om papier en glas dat zaterdagavond nog niet is opgehaald, wel terug binnen te nemen.” Donderdag is ook enkel het recyclagepark in de Proeftuinstraat open, alle anderen zijn gesloten.