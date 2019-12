Huisdokter veroordeeld voor onvoorzichtigheid: “Hij speelde met mijn leven” Wouter Spillebeen

11 december 2019

09u49 0 Gent Een dokter uit de Gentse rand is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden omdat hij een patiënt met prostaatkanker niet de juiste hulp bood. De dokter werd vrijgesproken voor de verkeerde diagnose van een andere patiënt.

De patiënten hadden veel vertrouwen in hun huisdokter, maar dat bleek niet terecht te zijn. Ondanks dat een patiënt al sinds 2000 verhoogde waarden heeft bij bloedonderzoeken die kunnen wijzen op prostaatkanker, ondernam de dokter niet de nodige stappen om hem door te verwijzen naar een specialist. Uiteindelijk stapte de man zelf naar een uroloog. De patiënt ondervindt nog steeds ernstige gevolgen aan de late diagnose.

“Het is zonder enige twijfel aangetoond dat de dokter onvoldoende voorzorg of voorzichtigheid aan de dag legde”, volgens het vonnis. “De beklaagde heeft niet de vereiste medische hulp geboden en dat bracht zijn overlevingskansen in het gedrang.”

De dokter werd vrijgesproken voor de foute diagnose van een andere patiënt. Een vrouw met dementie kreeg van de dokter ten onrechte te horen dat ze Parkinson had.

