Huisartsenwachtpost Gentbrugge naar UZ verhuisd: “Kunnen mensen meteen doorverwijzen naar spoeddienst, of omgekeerd” Ook wachtpost in Martelaarslaan zal in maart verhuizen naar Sint-lucas Sabine Van Damme

09 oktober 2020

11u58 18 Gent Wie voortaan in het weekend een huisarts nodig heeft, kan daarvoor terecht in het UZ Gent. Vlakbij de Spoed staat nu een nieuwe Huisartsenwachtpost, die in de plaats komt van de wachtpost in Gentbrugge. Volgend jaar in maart verdwijnt ook de huisartsenwachtpost van de Martelaarslaan naar het Sint-Lucasziekenhuis. “Iedereen weet de ziekenhuizen zijn, en het is makkelijk dat we dan mensen meteen kunnen doorverwijzen naar de spoeddienst, of omgekeerd”, zegt Ann Bonte, coördinator van de huisartsenwachtposten.

Het bekende parkeerprobleem van de UZ-campus zal alvast geen hinderpaal zijn voor de huisartsenwachtpost, want die is enkel ‘s avonds en in het weekend open, en dan is de parking van het UZ leeg. De verhuis naar de ziekenhuiscampussen komt er na een oproep van de overheid enkele jaren terug. Bovendien zijn de huidige wachtposten intussen 14 jaar oud, en dus uitgeleefd.

Bel naar 1733

De nieuwe wachtpost in het UZ is ruim, met een mooie wachtruimte en meerdere onderzoekslokalen, maar er is ook een afgesloten gedeelte waar de dokters van wacht kunnen ontspannen en zelfs slapen. “Mensen die ’s avonds of ’s nachts een dokter nodig hebben, bellen nog steeds gewoon naar 1733”, zegt Bonte. “Je krijgt dan een afspraak, of – als je niet mobiel bent of gewoon te ziek – is ook een huisbezoek mogelijk. In de wachtpost van het UZ zijn doorgaans vier artsen aanwezig, waarvan er twee huisbezoeken doen.”

Comfort en duidelijkheid

Dat de nieuwe wachtpost vlak naast de spoedgevallendienst ligt, is volgens Bonte een groot voordeel. “Zien we patiënten waarbij we bijvoorbeeld een breuk vermoeden, kunnen we hen meteen doorsturen. Maar ook omgekeerd, als er mensen op de spoed toekomen met problemen die ook door een huisarts behandeld kunnen worden, worden ook zij doorgestuurd, het is maar enkele meters lopen.” Spoedarts-professor Peter De Paepe, medisch diensthoofd Spoedgevallendienst van het UZ Gent, is verheugd met de komst van de huisartsenwachtpost. “Het is de eerste keer in Gent dat de huisartsen en spoedgevallendiensten op deze manier de handen in elkaar slaan om patiënten met een dringende medische vraag de meest aangewezen zorg te bieden. Bovendien zal het samenbrengen van de huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst op één locatie meer comfort en duidelijkheid brengen voor de patiënt.”

De huisartsenwachtpost in Gentbrugge wordt momenteel gebruikt als triagecentrum voor vermoedelijke COVID-patiënten met symptomen. Zodra dat niet meer nodig zou zijn, zal het centrum daar sluiten. Mogelijke COVID-patiënten zonder symptomen worden in het AZ Jan Palfijn getest.

De wachtpost in het UZ Gent staat met pijltjes aangeduid, en is open op vrijdag van 19 tot 23 uur, en op weekend- en feestdagen van 8 tot 23 uur. Voor dringende zaken na 23 uur is er de wachtpost op de Martelaarslaan.