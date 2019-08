Huisartsentekort in Gent valt nog mee, alleen Kanaaldorpen hebben echt probleem Sabine Van Damme

27 augustus 2019

17u05 1 Gent Volgens de officiële normen kampt Gent met een tekort aan huisartsen. Puur cijfermatig gaat het om een tekort van 67,66 huisartsen voor grondgebied Gent, maar dat cijfer dient gerelativeerd te worden. In de Kanaaldorpen is slechts één huisarts aanwezig, maar zelfs die ervaart geen probleem. “Gent heeft inderdaad geen groot, dringend huisartsenprobleem”, zegt Fleur Simillion, coördinator van de Huisartsenvereniging Gent.

De norm die als ‘ideaal’ wordt beschouwd, is 90 huisartsen (jonger dan 65 jaar) per 100.000 inwoners. De cijfers van Gent zijn opgedeeld per wijk, en als er zo gerekend wordt, heeft Gent 67,66 huisartsen tekort. “Maar dat is relatief”, zegt Fleur Simillion, coördinator van de Huisartsenvereniging Gent. “Het valt in Gent best mee. Ja, er zijn praktijken waar een patiëntenstop is ingevoerd. Maar gezien over het hele gebied, heeft Gent geen prangend probleem. Er zijn andere streken, en dan vooral landelijke gebieden, waar de situatie veel schrijnender is. Bij ons hebben eigenlijk alleen de Kanaaldorpen – Mendonk, Desteldonk en Sint-Kruiswinkel – een probleem. In dat gebied zit slechts één huisarts.”

Maar die huisarts, Dokter Verrue uit Sint-Kruis-Winkeldorp, zegt dat zelfs dat nog meevalt. “Ja, ik werk 40 uur per week, maar ik ben dat gewoon en ik ben geen klager. En neen, ik zit niet perse te wachten op een collega om de hoek. Als je de ruimere zone bekijkt, met Wachtebeke, Zaffelare en Oostakker erbij, dan zijn er voldoende overlappende praktijken. We zijn echt wel met genoeg voor deze buurt.”

Prioritaire zones

Wat wel opvalt, is dat Gent nog nauwelijks ‘alleenstaande’ huisartsen telt. “In de oudere generatie zijn er wel nog, bij de nieuwkomers zijn er hooguit één of twee per jaar die zich solo vestigen”, zegt Simillion. “De meesten gaan samenwerken met twee of drie, of sluiten aan bij een groepspraktijk. Dat doen ze om de combinatie werk/gezin leefbaar te houden. De huisarts die zeven op zeven en dag en nacht bereikbaar is, dat is niet meer van deze tijd.”

De Huisartsenvereniging kan niet sturen, maar promoot wel de zones met een tekort. Als jonge artsen vragen waar ze zich best vestigen, geven ze de prioritaire zones aan. Dat zijn volgens de laatste gegevens de kanaaldorpen, Macharius-Heirnis, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Denijs-Westrem, Stationsbuurt Zuid, Wondelgem, Sint-Amandsberg en Gentbrugge. De meest prangende streken zijn daarbij dus de Kanaaldorpen waar vandaag één huisarts (jonger dan 65) zit, Muide-Meulestede-Afrikalaan telt er twee, Macharius Heirnis drie, en Gentbrugge vier. Wie zich vestigt in een ‘prioritaire zone’ krijgt een premie van 20.000 euro en een renteloze lening, mooi meegenomen voor een startende arts.

Ook schepen Rudy Coddens, bevoegd voor Gezondheidszorg, maakt zich zorgen in de situatie. “Er is nog geen groot probleem, maar het mag niet verder achteruit gaan. Met andere hulpverleners, zoals thuisverpleging, zien we trouwens eenzelfde tekort ontstaan.”