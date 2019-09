Huisarts Stefaan Heylbroeck loopt Marathon voor goed doel Sabine Van Damme

10 september 2019

16u58 0 Gent Dokter Stefaan Heylbroeck is gaat deelnemen aan de Marathon van Amsterdam. Niet zomaar, maar om geld in te zamelen voor woonzorcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg, om daar verder te investeren in groen. Want groen stimuleert senioren met dementie.

Stefaan Heylbroeck is huisarts in de artsenpraktijk De Oude Bareel in Sint-Amandsberg, en is daarnaast ook coördinerend en raadgevend arts in woonzorcentrum Het Heiveld aan de Antwerpsesteenweg. Daar zit hij het belang van een aangename en stimulerende omgeving en betekenisvolle activiteiten voor de bewoners en heel specifiek voor de bewoners met dementie. Heiveld heeft geïnvesteerd in een mooie binnentuin, met zelfs een ‘huisvarken’. Bezig zijn in een groene omgeving blijkt – zeker voor senioren met dementie – een positief effect te hebben.

Op 20 oktober loopt Dokter Heylbroeck de marathon van Amsterdam. “Ik ben al geruime tijd aan het trainen hiervoor”, zegt hij. “Dat doe ik voor, na en tussen mijn consultaties.” Heylbroeck loopt niet zomaar mee. Hij zamelt geld in voor een zelf gekozen goed doel. “En dat doel is de ‘groene zorgwerking’ van het Heiveld.”

In dat Heiveld wonen 180 senioren. Op de site zijn ook een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen gelegen. Het woonzorgcentrum ontwikkelde een eigen visie op ouderenzorg, geïnspireerd op concepten als ‘Active Ageing’ en Eden Alternative. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden die er nog zijn, eerder dan op de beperkingen die ouder worden met zich meebrengt. Met de groene omgeving wordt de bewoners ook een stimulerende en mooie woonomgeving gegeven die toelaat om eenzaamheid te bestrijden, de zelfredzaamheid te verhogen, en de levenskwaliteit te verbeteren.

“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de omgeving en meer bepaald de aanwezigheid van natuur en dieren een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit van ouderen in een woonzorgcentrum”, zegt de dokter. “Vandaar dat Het Heiveld een ‘groene zorgzone’ aanlegde op het domein. Er is de moestuin waar bewoners, personeel en vrijwilligers samenwerken en de groenten ook effectief gebruiken in kookactiviteiten. Er is een wandeltuin met veldbloemen en er komet een volksboomgaard. Er zijn ook zorgdierenverblijven, die afgericht zijn om met mensen om te gaan. Zo zijn er zorgkippen en zorgvarkentje Gust, dat intussen een Bekend Varken geworden is.” De activiteiten in Het Heiveld zijn gericht op alle bewoners en er is specifieke begeleiding voor bewoners met dementie. De groene zorgzone is ook toegankelijk voor de buurtbewoners en voor scholen en andere woonzorgcentra.

Wie het initiatief van dokter Heylbroeck wil steunen, kan naar het spaghettifestijn komen op 20 september (kaarten aan het onthaal van het woonzorgcentrum), of een ‘marathon ijscoupe’ of een ‘marathon cocktail’ of een huisbier bestellen in café ’t Hospice, de cafetaria van het rusthuis.