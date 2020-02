House-dj richt nieuw platenlabel op: “In Gent is er geen afgunst” Cedric Matthys & Sabine Van Damme

19 februari 2020

16u00 3 Gent Gent krijgt er binnenkort een nieuw platenlabel bij. Thomas Lambrechts (30), gekend als dj ‘WLC’, wil gepassioneerd muzikaal geweld een kans geven. “Er komt heel wat bij kijken, maar we zijn supergemotiveerd.”

Dat Gent een kweekvijver is voor muzikaal talent zal Thomas Lambrechts ongetwijfeld beamen. Na een carrière van 15 jaar als dj, met passages op Extrema Outdoor en Balaton Sound, stelt de 30-jarige muzikant vrijdag zijn eigen platenlabel voor in Club Wit aan de Ghelamco-arena. Onder de naam ‘WeZienWel’ wil hij aanstormend talent een kans geven. “We richten ons vooral op house”, legt Lambrechts uit. “Die elektronische muziekstijl floreert volop in Gent. Het is een scene die hier erg sterk staat. Gent is dan ook de perfecte stad. Niet te groot, niet te klein. In grotere steden als Antwerpen merk ik meer afgunst. Hier zijn we één grote familie waar iedereen zijn ding mag doen.”

Dromen van meer

Lambrechts begon drie jaar geleden met ‘WeZienWel’. Onder die naam gaf hij heel wat geslaagde feestjes, onder meer in de Charlatan op de Vlasmarkt, maar na een tijdje begon hij te dromen van meer. “Het ondernemen zit me in het bloed. Nu pers ik de eerste driehonderd platen op vinyl. Er komt heel wat bij kijken, maar we zijn allemaal supergemotiveerd. De eerste twee namen waarmee we uitpakken zijn Lxngtn en Fares. De gemiddelde Vlaming waarschijnlijk totaal onbekend, maar zeker het volgen waard. Er is zelfs een Amsterdammer, Gillian Hogendijk, die een schilderij heeft gemaakt op de muziek. Hiervan hebben we prints laten drukken die je kan kopen om ons te steunen.” Het artwork voor de hoes werd gemaakt door Gentse designer Bart De Vos.

De eerste plaat is nu te koop op Bandcamp voor 15 euro.