Hou morgenvroeg rond 10 uur hemel in de gaten: dan scheert het nieuwe legervliegtuig A400M laag over Gent Sabine Van Damme

08 oktober 2020

10u08 10 Gent Het nieuw militair transportvliegtuig 1400M Atlas wordt morgen in gebruik genomen. Normaal gezien kan het grote publiek dan kennismaken met het nieuwe toestel in de 15de Wing in Melsbroek, maar omwille van corona kan dat niet. Daarom vliegt het toestel vrijdag over verschillende steden, ook over Gent. Hou rond 10 uur de hemel in de gaten.

Geen traditionele aankomstceremonie dus, voor de eerste A400M Atlas van de ‘Belgisch-Luxemburgse Binational Air Transport Unit A400M van de 15de Wing LuTpt’. Maar om het toestel toch even te tonen, vliegt het over verschillende Luxemburgse en Belgische steden. Het transportvliegtuig stijgt op in Luxemburg Stad om 9 uur en komt dan via Aarlen, Spa (09.31 uur), Luik, Hasselt (09.41 uur), Schaffen en Antwerpen (09.51 uur) naar Gent. Hier wordt het toestel verwacht om 09.58 uur. Daarna volgen nog Ursel (10.01 uur), Brugge (10.04 uur), Bergen (10.43 uur), Charleroi, Namen, Waver en Leuven (10.40 uur) om uiteindelijk voor het eerst te landen op Melsbroek om 10.45 uur. Het toestel zal overvliegen op een hoogte van 1.000 voet, of 300 meter. Dat zal dus best wat lawaai maken.