Hotelschool Gent houdt proclamaties in begijnhofkerk Wietske Vos

29 juni 2020

14u10 0 Gent Hotelschool Gent zwaait vandaag zijn laatstejaarsleerlingen uit met een grootse proclamatie in de kerk van het Klein Begijnhof O.L.V. ter Hoye. Om alle klassen aan bod te kunnen laten komen en toch de coronamaatregelen te volgen, staan vandaag drie proclamaties gepland in de kerk.

Vanmorgen om 11 uur was het de beurt aan de eerste drie klassen: 6 BSO Bakkerij, 6 TSO Bakkerij en 6 TSO Hotel. De andere klassen krijgen later vandaag hun proclamatie aangeboden.

Aperitief van het huis

In een indrukwekkend decor van de kerk van het Klein Begijnhof O.L.V. ter Hoye in de Lange Violettestraat luisteren de leerlingen, gezeten op kerkstoelen netjes op 1,5 van elkaar, naar de speeches en bemoedigende woorden van hun leerkrachten, de directie en schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. Achter hen zitten de trotse ouders, ook netjes op afstand van elkaar. De diploma’s letterlijk uitreiken mag niet, maar elke leerling krijgt het overhandigd bij het verlaten van de kerk, samen met een fles Spaanse bubbels en een flesje alcoholvrij aperitief van het huis, gemaakt door een leerkracht van Hotelschool Gent. De stem van sopraan Charlotte Asman doet hen feestelijk uitgeleide met evergreens als ‘Wonderful World’ en andere klassiekers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Directeur Luc De Wispelaere is achteraf een tevreden man: “Normaal organiseren we een proclamatie met uitgebreide receptie voor 300 tot 400 personen in de Capitole, maar dat mocht nu niet. Dit is een goed alternatief, toch ook een mooi aandenken en zo is het voor ons toch mogelijk om de coronamaatregelen te volgen. En een stedelijke school in een kerk, het is eens iets anders. (lacht) Waarom niet?”

Geen stage

Zoë Vergult (18), afgestudeerd in de richting hotel, doet haar naam eer aan als ze ‘verguld’ en glunderend, omringd door haar ouders, de kerk verlaat. “Ik ben heel blij met dit moment, zo kunnen we deze tijd toch mooi afsluiten. We houden wel contact met elkaar en we gaan ons diploma nog samen vieren: we zijn toch maar met z’n vijven en vormen samen één bubbel.” Het moeilijkste aspect van de voorbije maanden vond Zoë het wegvallen van haar stage. “Normaal zou ik nu al praktijkervaring opgedaan hebben, in een restaurant in Wetteren. Maar dat ging dus niet door. We kregen wel taken en zo, maar dat is toch niet hetzelfde.” Zoë krijgt nog volop de kans om haar eerste stappen in het werkveld te zetten, gezien ze besliste verder te studeren, richting hotelmanagement.