Hostel legt daklozen te slapen na terugschroeven capaciteit nachtopvang: “De coronacrisis gaat niet alleen om centen” Cedric Matthys

15 maart 2020

16u34 50 Gent Om het coronavirus in te dammen, heeft de Stad Gent beslist om het aantal plaatsen in de nachtopvang te beperken. Schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a) schreef daarom de hotelsector aan. Hierop maakte Hostel KaBa alvast acht bedden vrij. “Hopelijk springen er nog anderen mee op de kar.”

Amper drie uur. Zo lang duurde het eer Rudy Coddens een hostel bereid vond om daklozen op te vangen. De schepen van Armoedebestrijding (sp.a) zat vrijdagmiddag met zijn handen in het haar. “Normaal gezien hebben we zo’n 105 plaatsen in onze nachtopvang", legt hij uit. “Die plaatsen benutten we in de winter allemaal, maar toch konden we door coronacrisis niet anders dan de capaciteit terug te schroeven. We beslisten niet alleen om de lichaamstemperatuur te meten van elke dakloze bij aankomst. Ook beperkten we het aantal personen per kamer. Hierdoor kan het bijvoorbeeld dat er maar twee personen liggen in een slaapzaal.”

In de praktijk zullen er in de nachtopvang een 20- à 25-tal plaatsen minder zijn, maar de Stad Gent wou geen mensen niet in de kou laten staan. Coddens zocht daarom vrijdagmiddag contact met Rudy De Wit. Deze hoteluitbater is voorzitter van Gent Hotel vzw, een organisatie die de belangen van de Gentse hotelsector behartigt. “De branche kreunt momenteel onder de crisis”, zegt Coddens. “Het leek ons dan ook het vragen waard of we niet wat bedden konden huren om daklozen te slapen te leggen.”

Mensen centraal

“Ik had de vraag niet zien aankomen”, vertelt Rudy De Wit. “Maar ik was aangenaam verrast. Als de stad in deze barre tijden hulp zoekt, reiken we hen graag de hand. Hoewel de economische schade in onze sector enorm is, gaat dit voor mij niet louter centen. In dit geval staan vooral de mensen centraal. Ik heb de vraag dan ook meteen gecommuniceerd naar de Gentse hotels. Niet veel later bood de eigenaar van hostel KaBa in de Filips van Arteveldestraat in het hartje van Gent zich aan. De man laat zijn hart zien.”

Concreet legt hostel KaBa vanaf maandag een achttal daklozen te slapen. De stad screent deze daklozen vooraf. Zo zorgen de diensten ervoor dat personen met de zware problematieken niet bij KaBa terechtkomen. Verder vragen ze aan de nachtelijke straathoekwerkers om af en toe poolshoogte te gaan nemen en maakt de stad zelf ontbijt klaar. “Maar ook financieel staat er iets tegenover", zegt schepen Rudy Coddens. “Het hostel mag voor ons hetzelfde tarief aanrekenen als aan een andere gast. Hopelijk kunnen we zo nog andere uitbaters overtuigen.” (lees verder onder de afbeelding)

Van Eyck-tentoonstelling

De opvang van daklozen is voor de Gentse hotelsector ongetwijfeld welkom, maar het blijft een druppel op een hete plaat. Het bloedbad door de coronacrisis is enorm, al durft Rudy De Wit er voorlopig nog geen getal op te kleven. De man staat al 19 jaar in het vak en is eigenaar van het Parkhotel aan Sint-Anna en Hotel Cathedral in de Sint-Jacobsnieuwstraat. Volgende zaterdag was hij normaal gezien volboekt. Op één kamer na zijn alle reservaties geannuleerd. “We beseffen nu pas welke impact de Van Eyck-tentoonstelling had”, licht hij toe. “Van zodra het MSK liet weten dat de expo werd afgeblazen, belde de ene gast na de andere af. Het is de ergste crisis die ik ooit heb meegemaakt. Zowel de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull in Ijsland als de aanslaggolven zijn er niks tegen. Daarenboven weten we niet hoe lang deze situatie zal aanhouden. Het is uitzichtloos.”