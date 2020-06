Gent

Dé self-made man van de Gentse horeca. Zo kan je Peter Vyncke (53) nog het best omschrijven. In 1988 startte hij zijn eerste restaurant in het Patershol. Intussen heeft hij vijf zaken onder zijn vleugels. De man achter succesverhaal Volta is klaar voor de heropstart. “Ondanks alles besef ik dat ik graag hard werk.”