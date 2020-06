Horeca weer open: takeaway aan de lopende band, maar blijven zitten is een ander paar mouwen Jill Dhondt

08 juni 2020

10u14 1 Gent Maandag 8 juni stond in veel agenda’s met rood omcirkeld: de heropening van de horeca. Een aantal cafébazen kon kon niet langer wachten en ging zondagnacht al voor een uurtje open. Elders verloopt de heropstart rustiger, mogelijk omdat maandag een sluitingsdag is voor velen. Zo was het maandagochtend zoeken naar een koffiezaak die weer klaar was om klanten binnen te bedienen.

Aan de lange tafel aan het raam werden een aantal stoelen weggehaald om voldoende afstand te garanderen. Aan de toog van koffiehuis Barista op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Brabantdam staat een losse tafel met twee stoelen, achteraan is er plaats voor een grotere bubbel. De kleurrijke terrasmeubels staan vandaag binnen, het is dan ook een druilerige dag. Shee staat achter de bar met handschoenen en een rood mondmasker aan, en zit niet stil. Wanneer de ene klant buiten wandelt, komt een nieuwe alweer binnen. Takeaway aan de lopende band, maar voorlopig geen bezoekers die blijven zitten voor een koffie of ontbijt.

Graag meer leven

“De komende twee weken zien we als een proefperiode”, zegt Shee. “We gaan kijken hoeveel volk er komt, of de Gentenaren bang zijn om binnen te zitten. Daarna beslissen we of we open blijven of enkel verdergaan met takeaway. We kunnen daarmee overleven, maar hebben uiteraard niet dezelfde winst als wanneer we ook eat-in kunnen doen. Het is bovendien leuker als er klanten blijven zitten, dan is er toch meer leven in de brouwerij.”

Een vrouw komt binnen en bestelt een meeneemkoffie. Blijven zitten kan ze niet, aangezien ze op weg is naar een afspraak. “Daarnaast ben ik ook terughoudend om meteen weer op restaurant te gaan”, zegt ze. “Het is goed voor de horeca dat ze terug klanten ter plekke mogen ontvangen, maar het is toch wennen.” Shee is optimistisch. “Dat zal wel loslopen. Ik zie bij mijn leeftijdsgenoten dat er veel zin is om terug op café of restaurant te gaan. Ze waren echt aan het wachten tot ze weer uit hun kot mochten.”

Barista is open van maandag tot zaterdag, van 8.30 uur tot 17.30 uur.