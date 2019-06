Horeca-uitbater kijkt naar opsporingsbericht op TV... en ziet vermiste man in zijn café Duveltje drinken JDG en DVL

13 juni 2019

20u47 6 Gent Kapper-cafébaas Luc De Smet van Den Barbier uit Melle schrok zich vandaag een hoedje. Vanachter de toog van zijn zaak zag hij op tv een opsporingsbericht over een 73-jarige man uit Gent passeren. Wat blijkt: de man in kwestie genoot op dat moment van een glas in zijn zaak. “Het was een beetje zoals in een televisieserie. Nooit gedacht dat ik dat zou meemaken.”

De man, een 73-jarige Gentenaar, verliet rond 13.30 uur het woonzorgcentrum ‘Brugse Vaart’ in Mariakerke, een deelgemeente van Gent. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht, dat onder andere werd opgepikt door de regionale televisiezender AVS.

Een zender waar Luc De Smet, uitbater van Den Barbier in Melle, al eens naar zapt. Hij zag het opsporingsbericht passeren, waarna hij even twee keer moest kijken: de man over wie werd bericht, zat op dat moment namelijk in zijn café van een Duveltje te genieten. “Hij zat toen ongeveer een uurtje bij mij in de zaak.”

De politie bevestigt dat de vermiste persoon, vandaag veilig en wel werd teruggevonden in Melle. Een goede afloop dus, en voor Luc een verhaal om nooit te vergeten. “Het was een beetje zoals in een televisieserie. Nooit gedacht dat ik dat zou meemaken.”