Horeca Overpoort hekelt gebrek aan blauw op oudejaar, politie spreekt tegen: “Constant gepatrouilleerd” Wouter Spillebeen

02 januari 2020

17u01 0 Gent “Wat een leuke nacht moest worden, werd de donkerste nacht die ik hier in vier jaar al heb meegemaakt”, schrijft een horeca-uitbaatster over het oudejaarsfeest in de Overpoort in een brief aan de pers. Volgens haar was de politie te afwezig in de uitgaansbuurt terwijl het er uit de hand liep. “Van de chaos die ze beschrijft, was volgens ons helemaal geen sprake”, reageert de politie.

In haar brief omschrijft de barvrouw de hele avond. Iets voor middernacht zou een eerste knal van klein vuurwerk te horen geweest zijn, zonder dat dat de sfeer verpestte. Om middernacht sloeg de sfeer volgens haar helemaal om. “De feestzone vult zich met explosies en rookwolken, mensen gillen, voetzoekers vinden doel. De politie wordt voor de eerste maal verwittigd, mensen voelen zich niet veilig”, noteert ze.

Rellen

Een kwartier later liep het volgens haar helemaal uit de hand. “Mensen komen in opstand tegen de groep jongeren, die ondertussen is gegroeid naar een 100-tal. Wij kijken toe hoe de straat verandert in een niet-vreedzame opstand. Elke 3 minuten een luide knal, feestvierende jongeren die door de straat rennen om te ontkomen aan het Brusselse legioen dat niet gekomen is om Gent te ontdekken, maar om het te verwoesten. Heel even is het hallucinant, hoe een straat waar doorheen het jaar zoveel vreugde en plezier wordt beleefd, op deze avond er bijna uitziet als een oorlogszone. Van blauw is er nog steeds geen sprake.”

Het komende uur zwollen de gevechten volgens de brief altijd maar aan. Portieren moesten de rust bewaren voor feestvierders die hun best deden om niet in het gewoel betrokken te raken. Feestvierders en een horeca-collega raakten gewond terwijl rellen ontstaan en omstaanders, die het goed bedoelen, de noodcentrale bellen.

“3 uur, na uren van agressie en zeeën van rook, rijdt de eerste blauwe auto door de straat. Hier en daar worden voetzoekers ontstoken, geen reactie. De schade is al toegebracht, de sfeer is al gebroken. De lachende blikken die de nacht startten, zijn veranderd in trieste ogen. Er heerst onbegrip in de straat, maar vooral teleurstelling. Teleurstelling in deze stad, teleurstelling in de inwoners van ons land, maar meest van al, heerst er teleurstelling in de politie en het systeem”, sluit de brief af met een sombere noot. “De teleurstelling bij horecapersoneel en eigenaars is groot.”

Patrouilles

Maar de Overpoort als oorlogszone in de nacht van oud en nieuw waar de politie amper aanwezig is, klopt dat beeld wel? Volgens de politie alvast niet. “De hele nacht lang hebben onze ploegen constant gepatrouilleerd in de driehoek van het Sint-Baafs, de Korenmarkt en de Overpoort, zodat ze nooit tegelijk op dezelfde plaats waren”, reageert politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Vergeleken met andere grote steden zoals Antwerpen en Brussel hebben we een vrij rustige nacht gehad. We hebben in die periode weet van een vechtpartij tussen vier personen in de Overpoort en rond 6 uur ’s morgens was er nog een vechtpartij. Dat is alles. Van grote groepen zoals in de brief, is er in de meldingen geen sprake.”

Talloze oproepen naar de noodcentrale waren er volgens Langeraert ook niet. “Ik heb verschillende bronnen geraadpleegd, zowel onze databases als de personen die die nacht van dienst waren. Nergens is dat allemaal terug te vinden. De hoofdinspecteur van dienst viel bijna van de stoel toen ze het verhaal in de brief hoorde.”

De verhalen van de horeca en de politie staan dus lijnrecht tegenover elkaar.