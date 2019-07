Horeca organiseert zich al na brand in ‘t Oud Clooster: “We moeten elkaar steunen” Sam Ooghe

07 juli 2019

17u31 3 Gent De Gentse horecawereld organiseert zich om de collega’s van 't Oud Clooster uit de nood te helpen.

Nog geen 24 uur na de zware brand die de keuken van ‘t Oud Clooster volledig vernielde, en zo een kruis trok over de Gentse Feesten-plannen van het iconisch restaurant, is de Gentse horecawereld zich beginnen te organiseren. Dritan Kraja van restaurant Otium riep zijn collega’s op om samen iets te doen voor ‘t Oud Clooster.

Een groot ‘beetje’

“Dit wil je als horecazaak niet meemaken aan het begin van de grote vakantie en vlak voor de Gentse Feesten", klinkt het. “We moeten onze collega’s steunen en helpen. Hoe, dat zoeken we momenteel nog wat uit, maar volgende week zullen we al met een aantal zaken samenzitten. Ik sta open voor alle ideeën. We zijn met veel: als iedereen een beetje steunt, wordt dat een groot 'beetje’.”