Horeca Oost-Vlaanderen trekt aan alarmbel: “Horeca ziet zich verplicht te sluiten wegens geen klanten meer, maar er zijn geen steunmaatregelen voorzien” Sabine Van Damme

29 juli 2020

15u39 0 Gent Hoe overleeft de Gentse horeca deze nieuwe, sociale lockdown? “Het wordt mensen onmogelijk gemaakt om nog samen op café of op restaurant te gaan”, ziet Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. “Het regent annuleringen, en sommige zaken sluiten nu al de deuren, omdat het sop de kool niet waard is. Maar steunmaatregelen zijn er dit keer niet.”

Officieel mogen cafés en restaurants open blijven, en is er voor hen niets veranderd. Maar klopt dat wel? Aangezien je voortaan enkel nog contact mag hebben met die bubbel van 5 mensen, wordt het quasi onmogelijk om nog samen op restaurant te gaan, of op café. Afspreken met ‘andere’ mensen mag immers niet meer. Bovendien wordt telewerken opnieuw de norm, dus die zakenlunches zijn ook weer verleden tijd.

In Gent valt het op dat horecazaken nu al beslissen om de deuren weer te sluiten. Wit bijvoorbeeld, vlakbij de Ghelamco, doet dat. “Zwart is een club is dus die was sowieso nog gesloten”, zegt Bart Meyskens. “Maar het restaurant, Wit, doen we ook terug dicht. Het is gewoon de moeite niet meer om open te doen, met die nieuwe regels. We verdienen er niks meer aan, integendeel. Toch wil ik positief blijven. Ik hoop echt dat er snel een vaccin komt, of nieuwe inzichten. Want voor ons is deze situatie uiteraard niet permanent houdbaar.” Wit is overigens niet de enige zaak, ook Publiek in de Brabantdam houdt de deuren dicht, en er zullen er ongetwijfeld nog volgen.

“Eigenlijk is dit een sociale lockdown, of een verborgen lockdown, of hoe je het ook wil noemen”, zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. “Er heerst een angstcultuur. Mensen worden bang gemaakt en ze komen gewoon niet meer buiten. Officieel mag er dan niks veranderd zijn voor de horeca, als de klanten afhaken, dan kan de horeca niet werken. Het enige verschil is dat de horeca nu niet verplicht wordt om te sluiten, en dat de overheid dus geen financiële inspanningen moet doen. Maar als de personeelskost om een zaak open te houden hoger ligt dan de opbrengsten, moet je dan open blijven?”

Joiris wil met Horeca Oost-Vlaanderen bekijken of er toch een vorm van compensatie mogelijk is, maar vreest ervoor. “Het voelt alsof de horeca met deze maatregelen zachtjes maar wel efficiënt wordt dood geknepen”, zegt hij. “Ik heb geen idee hoe de sector deze nieuwe klap moet overleven.”