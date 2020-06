Horeca Oost-Vlaanderen: “Steun voor RSZ-kosten personeel zou meer evenwichtige maatregel zijn” Wietske Vos

09 juni 2020

09u35 2 Gent Horeca Oost-Vlaanderen is het eens met de kritiek dat een btw-verlaging voor de horeca geen evenredig voordeel biedt voor alle horecazaken. Door de steunmaatregel bedraagt de btw tot eind dit jaar niet 21% maar 6%, met uitzondering van alcoholische drank.

Eerder berichtten we over de klacht van cafés dat deze regel vooral voordelig is voor brasserieën en cafés die voeding, frisdrank en koffies verkopen, niet voor cafés in de uitgaansbuurten die vooral alcohol schenken.

Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen, kan zich hierin vinden: “Uiteraard is dat zo beslist omwille van de gezondheid, omdat anders de consumptie van alcohol zou worden gestimuleerd. In mijn ogen zouden we daarvan af moeten stappen. In de horeca wordt nu eenmaal alcohol verkocht. Als je de sector wil helpen, moet je je daarover zetten.”

Te laat

Wat met de suggestie om in de plaats daarvan een deel van de RSZ-kosten voor het personeel kwijt te schelden? “Dat zou inderdaad een belangrijke geste zijn waar alle horecazaken iets aan zouden hebben. Het is ook op tafel gekomen bij de onderhandelingen, maar door de politiek niet behouden als maatregel. Ik vrees ook dat het er nu te laat voor is. En die 6% btw-regel was iets waar al langer sprake van was en dat klinkt goed, je weet wel… Maar als ik de kans krijg, zal ik zeker nog pleiten voor ondersteuning bij de RSZ-kosten.”

1,5 meter tussen tafels

Desgevraagd schept Joiris ook duidelijkheid over de verplichte 1,5 meter tussen de tafels in restaurants en cafés. Voor horecaondernemers was het tot nu toe niet altijd duidelijk of deze regel de afstand tussen de tafels dan wel tussen de gasten betrof. “Voor mij is dat heel duidelijk: de regel zegt dat er 1,5 meter tussen de tafels moet blijven, waar die ook staan”, stelt Joiris. “Dus ook tussen de tafels die achter elkaar staan met etende en drinkende klanten ertussenin. Als de regel verandert, dan melden we dat uiteraard. Maar voor nu is dat de regel.”