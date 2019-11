Horeca Oost-Vlaanderen over stijgende terrastaks: “ok, als geld terugvloeit naar de sector” Sabine Van Damme

09 november 2019

12u03 0 Gent Dat de terrastaksen zouden stijgen was op zijn minst onverwacht, met een liberale burgemeester. Toch staat de horeca voorlopig niet op z’n achterste poten. “Natuurlijk is een stijgende terrastaks zwaar voor de Gentse horeca, maar als dat geld terugvloeit naar de sector kunnen we ermee leven”, klinkt het bij Horeca Oost-Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2020, over goed anderhalve maand dus stijgt de Gentse terrastaks. Dat is een belasting die elke zaak die een terras op straat zet moet betalen. Tot nu waren er 2 tarieven: 31 euro per vierkante meter voor een terras in de kuip van Gent, 22 euro erbuiten. Dat wijzigt nu naar 4 tarieven. Het wordt : 40 euro per vierkante meter in het stadscentrum, 35 euro in de sfeergebieden, 30 euro in de dorpskernen en 22 euro voor het buitengebied. Wie daarbij ook terrasverwarming heeft, betaalt 10 euro per vierkante meter meer.

“Bij Horeca Oost-Vlaanderen hebben we begrip voor de maatregel”, zegt voorzitter Tim Joiris, “maar we vinden wel dat hier dan ook iets tegenover moet staan. Het geld dat wordt opgehaald met de terrastaks, moet terugvloeien naar de sector. Het kan niet de bedoeling zijn dat het verdwijnt in een pot om pakweg extra rusthuizen te bouwen.”

“De tarieven in Gent waren altijd al aan de lage kant”, weet Joiris. “Met deze ingreep worden ze op hetzelfde niveau getrokken als Antwerpen, en liggen ze nog steeds een eind onder Brugge (waar 138 euro per vierkante meter aangerekend wordt, nvdr). Onredelijk is het dus niet, maar we zijn niet van plan deze opslag zomaar te aanvaarden. We willen dat de taksen integraal terugvloeien naar de sector, zodat dit een win-win-situatie wordt. Vandaag gebeurt dat nog veel te weinig. De stad zou de terrastaks moeten zien als een investering in de lokale overheid.”

Joiris vindt dat minstens een deel van het geld naar Puur Gent moet gaan, de organisatie die handelszaken ondersteunt. Ook vindt hij dat er projecten zoals de heraanleg van de Overpoortstraat of de Vlasmarkt moeten mee gefinancierd worden. “Verder is het belangrijk dat de terrasreglementen herbekeken worden. Laat horecazaken een zo groot mogelijk terras zetten, zodat ze eraan kunnen verdienen. Bekijk of er echt nergens windschermen of parasols mogen verankerd worden, dan worden ze tenminste niet gestolen. Door ingrepen zoals deze kunnen de horeca-uitbaters die zwaardere taks zelf terugverdienen.”