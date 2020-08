Hopen zwerfvuil aan Houtdok en Watersportbaan na warme dag Jill Dhondt

11 augustus 2020

10u59 0 Gent Het is al enkele dagen hetzelfde liedje: na een warme dag blijven plekken waar zonnekloppers graag zwemmen of zitten achter met een berg afval. Het Houtdok en de Watersportbaan zijn er daar twee van. “We weten vaak wie het afval achterlaat. Door hen achterna te gaan, kan het probleem verholpen worden.”

Plastic en glazen flessen, blikjes, etenshouders, kleren, handdoeken, sigarettenpeuken, kartonnen dozen, mondmaskers. Ze liggen overal op het Houtdok en langs de Watersportbaan na een hete zomerdag. Bezoekers trekken er naartoe om te ontspannen, soms om te zwemmen terwijl dat verboden, en om te picknicken. De resten daarvan zijn de dag erna nog zichtbaar, helemaal niet aangenaam voor de volgende bezoekers dus. Leden van de roeiclub aan de Watersportbaan maken zich vooral zorgen over de vele lege patronen lachgas in de buurt en luiden de alarmbel. Ze vragen om meer vuilnisbakken te plaatsen, en om achter de personen te gaan die het afval achterlaten. “Die zijn vaak met de auto, de politie kan perfect hun nummerplaten opschrijven”, klinkt het.

Ivago en de lokale politie zijn op de hoogte van het probleem. Aan de Watersportbaan worden de korven twee maal per week geleegd. Op maandag, vrijdag en zondag maken medewerkers de hele zone rond de Watersportbaan schoon. Aan het Houtdok staan er al heel wat korven, maar recent werden er nog bijgeplaatst. Zwerfvuil wordt daar vijf keer per week verwijderd, en vier keer per week worden de korven geleegd. “Als de korven toch vol zijn, neem dan je afval mee naar de volgende korf of naar huis”, vraagt Koen Van Caimere van Ivago. “Laat het niet zomaar slingeren.”