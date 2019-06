Hoopvolle start BOB-campagne: 4.000 Gentenaars gecontroleerd, 99 procent blaast negatief Sam Ooghe

11 juni 2019

16u47 0 Gent Het begin van de BOB-zomercampagne heeft hoopvolle resultaten gebracht in Gent: van de 4.000 gecontroleerde chauffeurs, had er slechts 1 procent te veel gedronken.

Tussen vrijdagavond en maandagochtend organiseerde de politie zeven alcoholcontroles op verschillende locaties in Gent, zo laat de persdienst van de Gentse flikken weten. “Daarbij werden in totaal 3.961 chauffeurs gecontroleerd”, klinkt het. “42 onder hen hadden een glaasje te veel op. Dat is 1,06 procent.” De hoogst gemeten waarde werd gemeten op vrijdagnacht, toen een bestuurder met 1,86 promille in het bloed achter het stuur bleek te zitten.

Tijdens het weekend werden in totaal 18 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Daaronder ook de rijbewijzen van enkele bestuurders die drugs gebruikt hadden. Op basis van speekseltests betrapte de politie 17 chauffeurs onder invloed van drugs.