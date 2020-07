Hooiaard wil witte parasols maar moet zwarte zetten van de stad: “Onder die zwarte wordt het veel te warm” Sabine Van Damme

18u24 0 Gent Volgens het Gentse terrasplan heeft elk plein een ‘kleur’. Zo wil de stad zorgen voor uniformiteit qua parasols en terrasmeubilair. De Hooiaard kreeg ooit zwart toebedeeld, in het verlengde van Gras- en Korenlei, maar wil daar nu van af. “Wij willen witte parasols maar we mogen niet.” De stad belooft overleg.

Het lijkt een detail, maar voor horecazaken is dat niet zo. De kleur van de parasols op een terras maakt wel degelijk verschil. “Dat zwart oogt strak en modern, en in het tussenseizoen ziet dat er ook gezellig uit”, klinkt het op de Hooiaard. “Maar als het echt warm is, zoals steeds vaker gebeurt, dan wordt het onder zwarte parasols gloeiend heet. Dat zwart trekt namelijk warmte aan. Als het zo warm is, komt er niemand meer op onze terrassen zitten. Zeker nu, na drie maanden lockdown en met de coronamaatregelen rond afstand, is dat dramatisch. Binnen kan er veel minder volk zitten, als het terras dan geen volk lokt omdat het te warm is, hebben we weer geen inkomsten.”

Alle uitbaters van de Hooiaard kwamen overeen dat ze willen overstappen op witte parasols, dus qua uniformiteit zou er niks veranderen. “We zouden niet meer gelijk zijn met de Graslei, maar die ligt om de hoek, dat is een ander plein”, vinden de uitbaters. In maart al stuurden ze samen de vraag naar het stadsbestuur om over te stappen van zwarte naar witte parasols. “Maar toen kwam corona, en hadden ze op het stadhuis wel andere dingen te doen. Daarom stuurden we de vraag twee weken geleden nog eens door. Nu de zomervakantie is gestart en het binnenkort weer echt warm wordt, willen we echt wel omschakelen.” Bij Godot bijvoorbeeld hebben ze nog witte parasols van lang geleden, maar die durven ze niet buiten zetten. “Dat mag niet, en als je de regels overtreedt worden de parasols opgeladen, op onze kosten. Dat willen we uiteraard ook niet.”

Consensus

Het stadsbestuur is op de hoogte van de vraag. “We zijn bereid om in dialoog te gaan, maar we kunnen we dat niet van de ene op de andere dag wijzigen”, legt schepen Sofie Bracke uit. “We hebben namelijk een terrasreglement dat voor heel Gent geldt, en een terrasinplantingsplan voor elk plein. Daarin leggen we inderdaad een kleur vast voor terrasmeubilair, om tot een mooi geheel te komen, zeker in de historische binnenstad. Hooiaard valt onder het terrasinplantingsplan Graslei – Korenlei – Hooiaard. Eind 2016 kregen de uitbaters zelf de keuze, maar ze raakten het niet eens tussen zwart of een soort donker parelmoer. De stad heeft toen de knoop doorgehakt en zwart gekozen. Uiteraard kunnen we niet elk jaar opnieuw een bevraging doen, want terrasmeubilair aankopen vergt wel een investering. Maar als er een consensus is onder alle uitbaters, kan de dialoog hierover zeker opgestart worden. We moeten er wel rekening mee houden dat ook de dienst Monumentenzorg akkoord moet zijn met het voorstel.”

Bracke geeft nog mee dat er sowieso een nieuw terrasreglement op komst is, maar dat liep door corona vertraging op. Er wordt nu voorrang gegeven aan terrasuitbreidingen en –aanvragen. Het nieuw terrasreglement zal volgend voorjaar in voege zijn.