Hoogtij na stormweer zet fietserstunnel onder water Wouter Spillebeen

11 februari 2020

16u17 0 Gent Na het stormweer van afgelopen weekend staat het water op sommige plaatsen erg hoog. Dat is vandaag zichtbaar aan de fietserstunnel ter hoogte van de Bassijnstraat in Gentbrugge, die helemaal onder water staat.

Bij hoogtij staat er wel vaker wat water in de fietserstunnel onder de spoorweg in de Bassijnstraat. Maar omdat de Schelde door het stormweer wel erg hoog staat, is de tunnel zo goed als onbruikbaar. “Daar kan je niet meer met de benen omhoog door”, zegt een fietser. Het probleem is gemeld aan Gentinfo en er wordt gezocht naar een oplossing.

De Gentse brandweer kreeg ondanks het nakende stormtij nog niet veel oproepen in verband met wateroverlast. “De meeste interventies vandaag gaan over bomen, takken en dakpannen die de afgelopen dagen naar beneden kwamen”, klinkt het.