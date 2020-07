Hoogstraat promoot zichzelf als dé horeca-as van Gent: “Heel veel vakmanschap, kennis en ervaring in onze straat” Sabine Van Damme

16 juli 2020

10u56 0 Gent Net zoals voor alle horecazaken is de coronacrisis een zware klap geweest voor de zaken in de Hoogstraat. Het heeft de ondernemers in die straat er wel toe aangezet de handen in elkaar te slaan. De Hoogstraat is niet de meest aantrekkelijke straat van Gent, maar de zaakvoerders willen hun straat nu promoten als dé horeca-as van Gent.

Het is een vaak gehoorde klacht bij Gentenaars: in het centrum van Gent wordt geïnvesteerd, en de rest ligt er zomaar wat rond. De Hoogstraat is zo’n straat die er zomaar wat rond ligt. Qua inrichting is ze verre van aantrekkelijk. Maar de laatste jaren vonden wel heel wat nieuwe horecazaken hun weg naar de Hoogstraat, en dat willen de eigenaars nu graag samen in de verf zetten. “De Hoogstraat is niet de meest in het oog springende straat van Gent”, zegt Jaap Blijleven van Pillows Grand Boutique Hotel Reylof en LOF Restaurant. “Gentenaars kennen dit vooral als een van de belangrijke toevalswegen naar de stadskern. Maar de voorbije jaren is deze straat wel opgebloeid als een van de fijnste horeca-assen van Gent.”

De klok rond

“Op de paar honderd meter die de Hoogstraat lang is, zit er een indrukwekkende verzameling van restaurants, cafés en hotels waar erg veel vakmanschap, kennis en ervaring aanwezig is. We mogen met trots zeggen dat we de meest kwalitatieve horecastraat van Gent zijn. We hebben hier alles, van een sterrenrestaurant zoals Oak over de hippe koffiezaak Labath tot bluescafé Hotsy Totsy, één van de laatste échte bruine kroegen in het Gentse stadscentrum. Er is dus voor elk wat wils, je kan hier perfect je hele dag, avond en nacht spenderen.”

Aan toprestaurants is er inderdaad geen gebrek. De Hoogstraat huisvest bijvoorbeeld Marcelo Ballardin’s bekende sterrenrestaurant, OAK. Maar ook A Food Affair is al bijna 20 jaar een gevestigde waarde voor Aziatisch-geïnspireerde gerechten. Giardino Di Roma zorgt voor de Italiaanse culinaire traditie en voor carnivoren i het vermaarde vleesrestaurant Gillis. De laatste jaren kwamen daar nog het huiselijke Door73 en het volledig heruitgevonden LOF Restaurant in Hotel Reylof bij, waar de jonge Belgische chef Hannes Vandebotermet sinds kort de plak zwaait. Met het Pillows Grand Boutique Hotel Reylof (****) en het unieke self-service hotelconcept van The Mansion (***) ben je ook zeker dat je gewoon kan blijven straten in de straat, als je te lang bent blijven plakken in bluescafé Hotsy Totsy. Koffiezaak Labath en het theesalon in het LOF-café vervolledigen het aanbod. “Nu is het alleen nog zaak om de Gentenaars diets te maken hoeveel er in deze straat te beleven is.”