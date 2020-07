Hoogste studentenwoontoren klaar om studenten op te vangen vanaf september

Gent

De hoogste studentenwoontoren van Vlaanderen is zo goed als af. Het gebouw van achttien verdiepingen hoog werd in recordtempo gebouwd tussen de Sint-Denijslaan en de R4, en is eind september klaar om studenten te verwelkomen. Van de 311 kamers werd het merendeels reeds verhuurd, grotendeels aan de Arteveldhogeschool die de units verder verhuurt aan haar eigen studenten.