Hoogste kot van Vlaanderen verwelkomt studenten: “In volle coronaperiode volgden we een tour online, we waren meteen verkocht” Cedric Matthys

20 september 2020

13u45 12 Gent In Gent is zondag de hoogste studententoren van Vlaanderen in gebruik genomen. Ontwikkelaar Upgrade Estate werkte het project op een boogscheut van het UZ in amper 21 maanden tijd af. “Sommige aannemers noemen het gebouw al lachend de Shangai-toren omdat het zo snel ging”, zegt zaakvoerder Koenraad Belsack.

Gepakt met een matras, zakken vol kleren en een doos vol met keukengerei neemt Marie De Jonckheere (18) de lift richting de zeventiende verdieping. De jongedame uit Sint-Niklaas start maandag met een opleiding Biomedische Laboratoriumtechnieken aan HOGENT. Samen met 311 enthousiaste studenten trekt ze in in het gloednieuwe Bro Upkot.

“Het is de eerste keer dat ik hier ben", zegt De Jonckheere. “Samen met mijn ouders heb ik in volle coronaperiode een onlinetour gevolgd door het gebouw en we waren meteen verkocht. Vooral het concept spreekt me aan. Je leeft echt samen met de andere studenten en er is een kotcoach die je helpt bij praktische vragen.”

(Lees verder onder de foto’s)

Shangai-toren

Het gebouw, dat vlak naast de R4 en op boogscheut van het UZ Gent ligt, telt 22 verdiepingen. Met z’n 60 meter is het de hoogste studententoren van Vlaanderen. Het complex werd in amper 21 maanden gebouwd. “Sommige aannemers noemen het gebouw al lachend de Shangai-toren omdat het zo snel ging”, zegt Koenraad Belsack die samen met zijn vrouw Nele Van Damme aan het hoofd staat van Upgrade Estate. “Wij gebruiken uiteraard liever de echte naam: Bro Upkot. Die heeft twee betekenissen. Enerzijds verwijst het naar ‘bro’, jongerentaal voor ‘vriend’. We hopen dat iedereen hier goed met elkaar kan opschieten. Anderzijds is het de afkorting voor ‘brother’, wat een knipoog is naar de Broeders van Liefde. De grond waarop we bouwden, hebben we van hen gekocht en we kijken hier uit op hun site.”

(Lees verder onder de foto’s)

Pionier in België

Niet enkel de hoogte van het gebouw is uniek. Ook de manier waarop Upkot investeerders aantrekt, is bijzonder. Wie investeert in een studentenkot via Upkot schaft geen apart kot aan. Vanaf 110.000 euro kan je een aandeel kopen in het hele project. Het bedrijf was hiermee een pionier in België en het systeem heeft intussen zelfs ingang gevonden in de regelgeving in Gent. Zo legde de stad de verkoop van afzonderlijke studentenkoten aan banden om verwaarlozing tegen te gaan. In het verleden zijn er op dat vlak immers cruciale fouten gemaakt. In de hoge woontorens aan de Nieuwe Wandeling vielen bijvoorbeeld jarenlang stukken beton van de terrassen omdat enkele eigenaars weigerden mee te investeren in een grootschalige renovatie.

“Dat soort problemen zullen zich bij ons niet voordoen”, legt ondernemer Koenraad Belsack uit. “Toen we hier in Gent jaren geleden zijn gestart met onze grote bouwprojecten, was verwaarlozing voor de stad een belangrijk aandachtspunt. We hebben gezocht naar een oplossing en werkten ons eigen systeem uit. Achteraf gezien is dat de juiste keuze gebleken.”