Hoogpoort wordt opgelapt Sabine Van Damme

10 september 2019

19u33 2 Gent In de Hoogpoort naast het stadhuis wordt het wegdek – nog maar eens – heraangelegd. De winkelwandelstraat lag er gevaarlijk bij, omdat de tegels kapot gereden worden door vrachtwagens die komen leveren. “Eigenlijk wilden we dikkere tegels leggen, maar omdat die niet beschikbaar zijn proberen we het nog één keer met de huidige”, zegt Watteeuw.

“Eigenlijk zijn de tegels waarmee de straat is aangelegd niet sterk genoeg voor het vele zware vervoer dat nog steeds door die straat rijdt, voor leveringen”, zegt Watteeuw. “Bovendien zijn die tegels slecht aangelegd toen de gladde karrensporen werden weggehaald. Resultaat: losliggende en gebroken stenen, waar voetgangers over struikelden. De putten werden wel eens opgevuld met asfalt, maar een oplossing was dat niet.”

Watteeuw wilde een structurele heraanleg met dikkere, sterkere stenen. “Maar die zijn niet zo snel beschikbaar. Dus gaan we nu nog één keer proberen met de huidige stenen. We gaan die dit keer wel door een andere aannemer, en hopelijk dit keer wel goed, laten leggen.” De werken zijn vandaag gestart en duren tot eind oktober. Er wordt in twee fasen gewerkt, waarbij telkens een halve straat wordt aangelegd. De handelszaken blijven de hele tijd bereikbaar.