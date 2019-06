Hoogpoort krijgt nieuw wegdek, want handelaars én schepen zijn situatie kotsbeu “Bij het ontwerp is een foute keuze gemaakt, nu moet dat opgelost worden” Sabine Van Damme

03 juni 2019

15u01 12 Gent Een Spaanse toeriste die valt en haar neus breekt. Een West-Vlaamse klant die struikelt en een tand verliest. Het is dagelijkse kost in de Hoogpoort. Die winkelwandelstraat in het hart van de stad ligt er zo slecht bij, dat quasi alle handelaars een EHBO-kit onder de toonbank hebben. Kotsbeu zijn ze het, maar de bevoegde schepen ook. “Ik heb de dienst wegen om een structurele oplossing gevraagd, dit kan echt niet langer”, zegt Filip Watteeuw.

“Valpartijen? Dat hebben we hier minstens vier keer per week”, zegt Marjan De Grauwe van de winkel Seraphine in de Hoogpoort. “Moet je kijken hoe onze straat erbij ligt. Stenen liggen los en scheef, er zijn putten, het is ronduit gevaarlijk. Om de zoveel tijd komt de wegendienst de losse stenen weghalen en vervangen door stukjes asfalt. Dan duurt het twee dagen voor de stenen errond los liggen. Als die wandelbusjes hier voorbij rijden, hoor je zo het wegdek rammelen. Vier keer al is dat hier heraangelegd op de 12 jaar dat ik hier zit, en het is blijkbaar telkens mislukt. Dat kan toch niet, als je de stad wil promoten als winkelwandelgebied?”

EHBO-kit bij de hand

De Grauwe kreeg onlangs een klant uit Koksijde over de vloer. “Een kloeke, stabiele dame die kleren kwam halen voor het huwelijk van haar zoon. Ter hoogte van Bookz & Booze viel ze, pal op haar gezicht. Uitbater Ief heeft haar binnengehaald en verzorgd, en daarna tot hier gebracht. Haar voortand was afgebroken, en haar lip bloedde. Die dame was helemaal van de kaart. Ik heb haar geholpen met papieren voor de verzekering, hopelijk krijgt ze haar kosten terugbetaald.” Bij andere zaken zijn gelijkaardige klachten te horen. “Hier vallen inderdaad met de regelmaat van de klok mensen over de losliggende stenen”, zegt de immer opgewekte Ief Stuyvaert van Bookz & Booze. “Onlangs viel een Spaanse dame op haar gezicht, en haar neus was duidelijk gebroken. Het was wel meteen de eerste keer dat ik Spanjaarden in mijn zaak kreeg.” De handelaars zijn het zo gewoon, dat ze permanent een EHBO-kit bij de hand hebben. Ze zijn het ‘oplapbeleid’ van de stad kotsbeu.

Oplossing uitwerken

Opvallend: schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw geeft hen ronduit gelijk. “Ook ik ben het kotsbeu”, zegt hij stellig. “Bij de aanleg van deze straat is voor het verkeerde materiaal gekozen. De natuurstenen zijn niet opgewassen tegen het gewicht en de druk van vrachtwagens en bestelwagens die nog steeds door die straat rijden. Het opvullen met asfalt ziet er niet uit, maar is tenminste veiliger dan de natuurstenen zelf. Bij het verwijderen van de karrensporen die er oorspronkelijk lagen, is de hele straat herlegd. Maar dat heeft dus niks uitgehaald. En ik ben het, net als de handelaars, beu. Ik heb de wegendienst opdracht gegeven een structurele oplossing uit te werken. Dat kan denk ik enkel met dikkere stenen. Op het Sint-Baafsplein hadden we ook last van stenen die met de regelmaat van de klok gebroken lagen. Die zijn vervangen door dikkere exemplaren, en dat is opgelost.”

Watteeuw zegt dat de oplossing niet voor morgen is, want er moeten uiteraard nog vergunningen verleend worden voor de werken, maar hij wil het wel snél. “Want inderdaad, zo’n mismeesterd wegdek in het hart van de stad, in een winkelwandelstraat, dat kan écht niet.” De handelaars hopen wel dat er rekening zal gehouden worden met hun inkomsten. “Augustus of februari zijn de kalmste maanden. Als er opnieuw gewerkt moet worden, liefst dan”, klinkt het.