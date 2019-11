Hoogpoort in de ban van reuzenkraan Sabine Van Damme

14 november 2019

17u51 0 Gent Na de gele stellingen die rond het stadhuis worden geplaatst aan de kant van de Botermarkt en de Hoogpoort, komt er nu ook een imposante kraan. Die wordt vandaag opgebouwd. Omwille van de historische kelders van het stadhuis, heeft dat heel wat voeten in de aarde.

Aan de gevels en het dak van het stadhuis moet dringend gewerkt worden. Daarom verdwijnt alvast een deel van het historische gebouw voor minstens een jaar achter gele stellingen. Om de nodige werken te kunnen uitvoeren, is ook een hijskraan nodig. Die wordt vandaag in stelling gebracht. Eenvoudig is dat echter niet. “Omdat de kraan ruim 50 ton weegt en zich vlakbij de kelders van het historische stadhuis bevindt, kunnen we ze niet ‘zomaar’ op straat laten plaatsen”, zegt Annelies Storms, schepen van facility management. “Er werd eerst een zwaar bewapende betonplaat gegoten, waar de kraan nu op komt. Die betonplaat van 45 centimeter dik en 5,5 op 5,5 meter groot moet ervoor zorgen dat de krachten op de ondergrond verdeeld worden.” (lees verder onder de foto)

De kraan kan op een afstand van 50 meter van de mast nog steeds 1.500 kilo heffen. Ze is vrij centraal op de werf geplaatst, zodat ze nog kan reiken tot aan het dak van de Gotische vleugel kant Botermarkt, goed 40 meter ver, maar ook tot aan het verste punt van het dak boven de Bollaertskamer, nog eens pakweg 23 meter. Ze moet op dat punt nog voldoende draagvermogen hebben om de zware metalen liggers weg te nemen die eind 2017 op de zolder van de Bollaertskamer binnengebracht zijn om de schoorsteen te kunnen demonteren en de koer aan de binnenkoer te stabiliseren. Deze liggers zijn bijna 11 meter lang en wegen tussen de 1.370 en de 1.500 kilogram. Als die weg zijn, moeten zware houten liggers binnengebracht worden die de nieuwe, brandwerende vloerconstructie kunnen dragen.

De Hoogpoort wordt vandaag afgesloten voor het verkeer tussen de Belfortstraat en het Graffitistraatje, deze namiddag mogen zelfs voetgangers en fietsers er enkele uren niet meer door. Voor de handelaars in de straat is het opnieuw tandenknarsen. Zij hebben het de voorbije jaren zwaar te verduren gekregen met een slecht wegdek dat meermaals hersteld moest worden, en krijgen er nu nog eens de werken aan het stadhuis bovenop. Die zorgen sowieso voor lawaai, en extra passanten zullen ze ook niet aantrekken.