Hoogpoort afgesloten omdat doek aan stelling stadhuis loskomt Jill D'Hondt

09 februari 2020

16u52 1 Gent In het centrum van de stad heeft de politie de Hoogpoort afgesloten. De renovatiewerken die bezig zijn aan het stadhuis, zorgen daar voor problemen. Een doek aan de stellingen aan het dak op de hoek van de Hoogpoort en de Belfortstraat hangt los.

De renovatiewerken aan het stadhuis zijn al een tijd aan de gang. Er is een enorme stelling gebouwd, vooral in de Hoogpoort, maar die reikt ook tot om de hoek met de Belfortstraat. Bovenaan die stelling, aan het dak van het stadhuis dus, is nu een doek losgekomen.

Omdat de storm nog in sterkte zal aanzwellen, bestaat de kans dat er nog meer loskomt, dus heeft de politie de Hoogpoort afgesloten. Niemand mag er voorlopig door.

