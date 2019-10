Hoogbejaarde weduwe en dochter zwaargewond bij ontploffing in Gent: “Ineens lag de straat vol glas” Cedric Matthys

17 oktober 2019

17u00 20 Gent In de Filips Van Marnixstraat in Gent heeft donderdagnamiddag een ontploffing plaatsgevonden. Hierbij raakten twee slachtoffers zwaargewond. Volgens omwonenden gaat het om een hoogbejaarde vrouw en haar dochter. Studenten uit de omgeving roken gas.

De ontploffing gebeurde iets na 16.30 uur. “Ik was op dat moment net vertrokken om te gaan zwemmen”, zegt Jasper Vervecken. De rechtenstudent zit in de Filips Van Marnixstraat op kot. Hij woont twee huizen van de woning waar de ontploffing plaatsvond. “Ik draaide mijn rug en zag dat de straat vol met glas lag. Meteen snelde ik naar mijn kot en begon aan te bellen. Mijn kotgenote Lise deed open en we belden samen de hulpdiensten.”

“Intussen waren onze buren die vlak naast het huis wonen, en net als ons ook studeren, de woning al binnengestormd”, vult studente Lise Van Achter aan. “Ze zijn onmiddellijk op zoek gegaan naar de slachtoffers. Op een bepaald moment gingen ze zelfs om een gieter zodat ze de eerste brandjes al konden blussen.”

Hoogbejaarde vrouw

De ambulanciers vonden de slachtoffers uiteindelijk in de tuin en achteraan de woning. Ze verzorgden hen eerst ter plaatse en brachten ze daarna over naar het UZ Gent. Volgens omwonenden zou het gaan om een hoogbejaarde vrouw en haar dochter die enkele straten verderop woont. De hoogbejaarde vrouw zou al enkele jaren weduwe zijn.

Expert aangesteld

Voorlopig wijst alles erop dat een gaslek aan de basis ligt van de ontploffing. Zo roken de studenten duidelijk gas. Toch kan het parket dit nog niet bevestigen. Er is een expert aangesteld en het is wachten op zijn verslag. “Wel weten we dat een mogelijk gaslek sowieso van de binneninstallatie komt”, zegt Simon Van Wijmeersch, woordvoerder van gasmaatschappij Fluvius. “Enkele vakmannen, die niet ver van de woning aan het werk waren, stuurden we meteen ter plaatse. Zij hebben de meters verzegeld. Hierdoor komt er op dit moment geen gas meer binnen in de woning.” Ook liet de brandweer weten dat er geen gevaar meer is voor de buurtbewoners. Er is geen instortingsgevaar en de woning is intussen dichtgetimmerd. Alle buren mochten hun huizen opnieuw betreden.