Hoog niveau en veel muziek bij wedstrijd mooiste nieuwjaarswens, twee jongeren in top 3 Sabine Van Damme

05 januari 2020

13u06 6 Gent Onder de Stadshal stond de Speakers Corner vandaag in het teken van de mooiste nieuwjaarswens voor Gentenaars. Liefst 10 kandidaten namen mee, waarvan vier het over een muzikale boeg gooiden. Uiteindelijk ging Frank Demeyer met de gouden manchetteknopen van juwelier Julien De Maere lopen, de jongeren Tamsen (14) en Ben (12) kaapten de tweede en derde prijs weg.

Er was minder volk dan bij geladen thema’s zoals pakweg het circulatieplan, maar het Belfort Stadscafé zat wel gezellig vol. Frank Demeyer mocht de spits afbijten, en bracht een nieuwjaarsbrief in nog dat echte, authentieke Gents. Dat hij niet content was over ons, de Gentenaars, in 2019. Omdat we veel te veel op onze kop laten zitten en tegen niks meer protesteren. Meer rebellie, meer actie, meer ‘groot bakkes’, meer dat typisch Gentse. Dat wenst hij onze stad toe voor 2020. Niet dat zijn brief zuur was. Hij legde de vinger op verschillende wonden, lachte de reglementitis en de boetes, en stak een mooie vleug humor de draak met het stadsbestuur.

Tamsen Devaere kreeg de zaal muisstil met zijn lied – bestaande melodie en eigen tekst met hulp van zijn papa – waarin hij opriep voor een meer verdraagzaam Gent. Tegen de tijd dat Matthieu Terryn van Bazart versleten is, zal deze Tamsen ongetwijfeld hoge ogen gooien in de muziekwereld. De derde prijs ging naar de grappige Ben Vuylsteke, een jongen van 12 met een grote mond, een nog groter showgehalte en ook al zo’n gouden stem. Hij deed eerst mee met Wim Claeys en zijn bende van De Stemband, maar bracht daarna nog een eigen nieuwjaarsbrief, waarin hij zichzelf onder meer ‘minder gezaag van zijn ma’ toewenste, en alle Gentenaars 265 + 1 dagen leute. “Kan iedereen zich daarin vinden? Kpeist wel he?”, aldus de franke tiener.

Puike prestaties waren er ook van Talia Iva die met kristalhelderen stem ‘All I want for Christmass is You’ zong, voor Killing Ruud van Les Escargots de Gand die voor zijn nummer het aantal decibels in het Belfort Stadscafé liet verdubbelen en voor Anne-Marie Van Hoorde die haar Gentse nieuwjaarsbrief prachtig had versierd. Jelle Terrie gooide het grappig over de katholieke boeg en deelde zure hosties uit, Didier Peleman bracht zijn nieuwjaarswens, en Anneke Van den Sompel bracht een Gentse vertaling van het prachtige ‘er moeten mensen zijn’ van Toon Hermans.