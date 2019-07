Hoog bezoek op John Terras: John Terra! Sabine Van Damme & Erik De Troyer

24 juli 2019

19u53 0

“We noemen onze nieuwe pop-up-zaak aan de Reep John Terras.” Het was een stomme grap, typische humor van Gerald Claeys en zijn vrouw An Gyselinck. Een running joke eigenlijk. Maar wie dook daar gisteren op? De Vlaams charmezanger genJohn Terra, himself. Hoger bezoek konden ze zich bij John Terras niet wensen…